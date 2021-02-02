Возможно укрепление рубля до 75,5 руб./$1 в первой половине торгов во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля до уровня 75,5 руб./$1 в первой половине торговой сессии во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Настрой на глобальных рынках во вторник утром позитивный благодаря успешному продолжению вакцинации в США, и рубль может приблизиться к 75,5 руб./$1 в первой половине дня, полагают в Sber CIB. Впрочем, отмечают эксперты, инвесторы сохраняют осторожность с учетом геополитических факторов, и рубль может закончить торги около 76 руб./$1.

Аналитики Sber CIB не исключают, что цена на нефть марки Brent может подняться до $57,5-58/барр., но считают более вероятным, что котировки останутся в диапазоне $56,4-57,2/барр. Рынок ждет новостей по стимулированию американской экономики, а также еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Также аналитики Sber CIB ожидают консолидации на рынке ОФЗ во вторник, допуская при этом, что если рынку будет предложено более одного выпуска на аукционе Минфина, доходность рублёвых гособлигаций может вырасти.

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