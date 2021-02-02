02 февраля 2021 года 09:52
Утренние прогнозы: дорожающая нефть поддержит рынок акций РВ во вторник
По мнению аналитиков, во вторник индекс Мосбиржи, при поддержке растущей нефти, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор.
BCS Express (Василий Карпунин): "В краткосрочной перспективе нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Причин для более серьезного падения пока нет. Тактика выкупа локальных просадок остается актуальной. Что касается технической картины, то на горизонте нескольких недель все еще не исключаю спуск вплоть до 3175-3190 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако конкретно во вторник складывается позитивный фон для продолжения отскока. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в умеренный плюс, продолжая получать поддержку от внешнего фона. Зарубежного оптимизма, однако, вряд ли хватит для уверенного повышения. Кроме того, во вторник у российских активов появится внутренний драйвер в виде решения суда по делу Навального, которое напрямую повлияет на санкционную опасность. Серебро с утра корректируется в цене чуть более чем на 2% (а золото менее чем на 0,5%), что предвещает фиксацию прибыли по Полиметаллу и другим золотодобытчикам. Тем не менее после взлета более чем на 10% сегодняшнее коррекция по металлу выглядит умеренной и не исключает новых попыток роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3250-3350 пунктов".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник индекс Мосбиржи, при поддержке растущей нефти, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. Но по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок акций - уязвимость конъюнктуры глобальных рынков несет риски возобновления отката индекса Мосбиржи. Из корпоративных событий вторника отметим публикацию финансовой отчетности ММК и операционные данные Мосбиржи за январь".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3300-3310 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3290, 3270 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3310, 3330 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Указанный фактор способствует продолжению попытки отскока локального рынка акций от среднесрочного минимума, достигнутого в конце прошлой недели".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом техническая картина по Индексу Мосбиржи говорит, что пока мы видим лишь отскок. Рублевый индикатор рынка так и не смог уйти выше отметки 3300 пунктов. Скорее всего, это удастся сделать сегодня на открытии торгов, но далеко не факт, что индикатор сможет закрепиться там по итогам дня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
02 февраля 2021 года 19:37
Москва. 2 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и позитивной динамике мировых рынков. читать дальше
.
02 февраля 2021 года 19:22
Москва. 2 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
02 февраля 2021 года 19:19
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь минувшей недели на фоне общемировой коррекции благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы МосБиржи и РТС поднялись к 3360 и 1400 пунктам соответственно, при этом лидерами роста выступили обновившие максимумы с 2014 года акции АФК "Система". читать дальше
.
02 февраля 2021 года 19:18
Индекс Мосбиржи к концу недели может преодолеть отметку 3440 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"Основные площадки в плюсе второй день подряд. В США и Европе ведущие индексы прибавляют более 1%. В Азии торговый день закончился в зеленой зоне для всех крупных площадок.... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 18:28
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивный взгляд на акции "ММК" и отмечают потенциал для их роста с целевой ценой 64 руб. за штуку, говорится в комментарии инвестбанка.
"Группа "ММК" опубликовала ожидаемо хорошие финансовые результаты по итогам четвертого квартала. Восстановление спроса... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 17:51
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции American Express Co. с прогнозной ценой $137 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании.
"Наша оценка справедливой стоимости American Express составляет $ 110,3 млрд или $ 137 на обыкновенную акцию на горизонте... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 17:17
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с прогнозной ценой 77 рублей за штуку на среднесрочную перспективу, говорится в обзоре инвесткомпании.
"ММК" представил отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2020 год.... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 16:47
Геополитические угрозы пока еще создают большую неопределенность в краткосрочной динамике курса рубля к доллару, говорится в аналитическом материале BCS Express.
Наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти почти полностью исчезла, констатирует эксперт... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 16:14
Ослабление курса рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
Рубль относительно стабилен во вторник благодаря поддержке нефтяных цен, констатирует эксперт: пара доллар/рубль торгуется ниже 76 руб./$1,... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:44
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent выглядит ограниченным, на горизонте ближайших месяцев наиболее вероятна консолидация в широком диапазоне вблизи текущих ценовых уровней, говорится в комментарии BCS Express.
Фьючерсы на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник обновили... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:40
Москва. 2 февраля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и повышению аппетита к риску на мировых рынках. читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:18
Индекс S&P 500, скорее всего, протестирует вверх уровень 3825 пунктов в ходе торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В понедельник индекс широкого рынка... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CEVA Inc. с целью $71,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: $56,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"CEVA Inc. занимается разработкой решений для... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:31
Ротация капитала из акций роста в стоимостные, а также переток средств в развивающиеся рынки поддержит позиции российского рынка акций в 2021 году, говорится в обзоре аналитиков "Финама".
Согласно данным Bloomberg, по индексу Мосбиржи прогнозируется высокий темп роста прибыли в 2021 году - на 78%... читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 38 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Бумага является фаворитом... читать дальше
.