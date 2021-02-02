Утренние прогнозы: дорожающая нефть поддержит рынок акций РВ во вторник

По мнению аналитиков, во вторник индекс Мосбиржи, при поддержке растущей нефти, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор.

BCS Express (Василий Карпунин): "В краткосрочной перспективе нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Причин для более серьезного падения пока нет. Тактика выкупа локальных просадок остается актуальной. Что касается технической картины, то на горизонте нескольких недель все еще не исключаю спуск вплоть до 3175-3190 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако конкретно во вторник складывается позитивный фон для продолжения отскока. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в умеренный плюс, продолжая получать поддержку от внешнего фона. Зарубежного оптимизма, однако, вряд ли хватит для уверенного повышения. Кроме того, во вторник у российских активов появится внутренний драйвер в виде решения суда по делу Навального, которое напрямую повлияет на санкционную опасность. Серебро с утра корректируется в цене чуть более чем на 2% (а золото менее чем на 0,5%), что предвещает фиксацию прибыли по Полиметаллу и другим золотодобытчикам. Тем не менее после взлета более чем на 10% сегодняшнее коррекция по металлу выглядит умеренной и не исключает новых попыток роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3250-3350 пунктов".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник индекс Мосбиржи, при поддержке растущей нефти, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов. Но по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на рынок акций - уязвимость конъюнктуры глобальных рынков несет риски возобновления отката индекса Мосбиржи. Из корпоративных событий вторника отметим публикацию финансовой отчетности ММК и операционные данные Мосбиржи за январь".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3300-3310 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3290, 3270 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3310, 3330 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Указанный фактор способствует продолжению попытки отскока локального рынка акций от среднесрочного минимума, достигнутого в конце прошлой недели".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом техническая картина по Индексу Мосбиржи говорит, что пока мы видим лишь отскок. Рублевый индикатор рынка так и не смог уйти выше отметки 3300 пунктов. Скорее всего, это удастся сделать сегодня на открытии торгов, но далеко не факт, что индикатор сможет закрепиться там по итогам дня".