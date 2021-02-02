Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макроэкономические публикации:

- "ММК" опубликует финансовую отчетность за 4К20, "Московская биржа" - операционные показатели за январь;

- В Великобритании будут обнародованы данные по ценам на рынке жилья, также выйдут данные по ВВП для еврозоны. Ночью начнут публиковаться январские индексы PMI (для сферы услуг и сводные).

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