Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет, скорее всего, в диапазоне 3300-3310п - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет, скорее всего, в диапазоне 3300-3310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3300-3310 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3290, 3270 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3310, 3330 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Указанный фактор способствует продолжению попытки отскока локального рынка акций от среднесрочного минимума, достигнутого в конце прошлой недели", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине торгов во вторник участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Некоторое косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация предварительной оценки изменения ВВП Еврозоны за 4 квартал (13:00 МСК).

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