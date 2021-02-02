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02 февраля 2021 года 09:35
Вероятно укрепление рубля в начале торгов во вторник - ПСБ
Вероятно укрепление рубля к доллару в начале торговой сессии во вторник на позитивном внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Поддержку рублю во вторник окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1%, торгуясь чуть ниже $57 за баррель, отмечает эксперт ПСБ. Также, по его мнению, покупкам в рубле будет способствовать сохранение спроса на рисковые активы, что выливается в укрепление валют развивающихся стран. "В результате в начале торгов ожидаем роста рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76 руб./$1. В дальнейшем в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках национальная валюта может продолжить отыгрывать потери прошлой недели, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 руб./$1. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии", - прогнозирует Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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