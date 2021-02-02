Рубль вряд ли закрепится ниже 76 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"

Курс рубля вряд ли сможет закрепиться ниже уровня 76 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Общий рост оптимизма, в том числе удорожание нефти, давали сильную надежду на укрепление российской валюты, однако ей не удалось реализоваться - пара доллар/рубль завершила понедельник выше важного сопротивления 76 руб./$1, которое уже проторговано и не является мощным препятствием для девальвации рубля, отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

"На рубль и российский рынок акций все большее и большее негативное влияние оказывают политические факторы - ожидания санкций и рост протестных настроений внутри страны. Во вторник рубль откроет торги ростом, но вряд ли он будет сильным. Нет особой уверенности и в том, что пара сможет закрыть день ниже отметки 76 руб./$1", - указывает эксперт.

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