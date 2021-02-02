Краткосрочной целью роста котировок нефти может стать уровень $58/барр. - BCS Express

Краткосрочной целью роста котировок нефти марки Brent может стать уровень $58 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 2% в понедельник на фоне сдержанного роста добычи ОПЕК+, ожидаемого сокращения запасов нефти в США и переговоров по пакету фискальных стимулов для поддержки американской экономики, констатирует эксперт Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent после двухнедельной консолидации преодолели уровень сопротивления $56,5 за баррель и с утра во вторник продолжают рост в направлении 10-месячных максимумов. Коррекционный сценарий не реализовался, уверенность в эффективности механизма ОПЕК+ перевесила существующие риски и стимулировала участников рынка к покупкам. Краткосрочной целью роста может выступить отметка $58 за баррель", - пишет он.

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+, в которой участвуют 25 мировых нефтепроизводителей, является главной балансирующей силой на рынке нефти, которая поддерживает цены, напоминает аналитик инвесткомпании. Участники альянса встречаются на ежемесячной основе с целью определить уровень производства на следующий месяц. В феврале страны сокращают около 7,125 млн б/с, дополнительно 1 млн б/с добровольно сократит Саудовская Аравия.

Также, считает Галактионов, на текущей неделе позитивный сентимент поддерживает ожидаемое снижение запасов нефти в США из-за сильного снегопада на северо-востоке страны. Нехарактерное для региона количество осадков и сильный ветер привели к перебоям с электричеством и транспортом. Высокий спрос на топливо из-за холодной погоды может привести к сокращению запасов сырой нефти и нефтепродуктов, отмечает эксперт BCS Express.

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