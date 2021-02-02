Старт торгов индекса Мосбиржи пройдет, вероятно, в зеленой зоне во вторник - BCS Express

Старт торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет, вероятно, в зеленой зоне, говорится в комментарии BCS Express.

"В краткосрочной перспективе нейтральный взгляд по российскому рынку акций. Причин для более серьезного падения пока нет. Тактика выкупа локальных просадок остается актуальной. Что касается технической картины, то на горизонте нескольких недель все еще не исключаю спуск вплоть до 3175-3190 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако конкретно во вторник складывается позитивный фон для продолжения отскока. В фаворитах может оказаться нефтегазовый сектор", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Среди корпоративных событий вторника аналитик отмечает публикацию одного из первых российских отчетов по МСФО за IV квартал 2020 года - свои результаты представит "ММК". Скорее всего, предполагает Карпунин, также будет объявлено о рекомендации совета директоров по размеру квартальных дивидендов.

"Московская биржа" во вторник представит отчет об оборотах за январь.

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