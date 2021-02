Цены на нефть растут

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник в уверенном плюсе. Фондовые индексы государств АТР преимущественно растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник в уверенном плюсе, отыграв большую часть потерь прошлой недели.

Основные индексы США снизились в минувшую пятницу, при этом Dow Jones и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Котировки акций GameStop в понедельник упали в цене на 30,8% после роста на 400% на прошлой неделе. Трейдинговая платформа Robinhood в пятницу сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

Акции AMC Entertainment, которые на прошлой неделе подскочили в цене на 277%, подорожали на 0,3%. Цена бумаг Koss Corp., прибавивших 1816% на прошлой неделе, рухнула на 45,3%.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и материнской компании Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе уменьшился до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 60,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 60 пунктов с объявленного ранее декабрьского уровня в 60,7 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.

Акции Thermo Fisher Scientific (SPB: TMO) Inc. подорожали на 1,1% в понедельник. Американский производитель лабораторного оборудования получил прибыль и выручку, которые значительно превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) выросла почти на 2%. Американская оборонная корпорация заключила соглашение с банком Goldman Sachs & Co. об ускоренном выкупе собственных акций на общую сумму $2 млрд.

Бумаги Otis Worldwide Corp. снизились в цене на 0,2%. Производитель подъемного оборудования отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в четвертом квартале и дал оптимистичный прогноз финпоказателей на 2021 год.

Котировки акций Eaton Corp. (SPB: ETN) повысились на 3,3%. Компания, предоставляющая решения для эффективного управления различными видами энергии, договорилась о приобретении Cobham Mission Systems в рамках сделки стоимостью $2,83 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,7%. Компания планирует выпуск шести траншей облигаций, говорится в предварительном проспекте эмиссии облигаций, андеррайтерами которой выступают банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

Цена бумаг Horizon Therapeutics Plc подскочила на 6,3%. Биофармацевтическая компания договорилась о покупке Viela Bio Inc. примерно за $3,05 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 229,29 пункта (0,76%) и составил 30211,91 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 59,62 пункта (1,61%) - до 3773,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 332,7 пункта (2,55%) и составил 13403,39 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник, следуя за позитивной динамикой американского рынка акций.

Улучшению настроений инвесторов способствовали признаки прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширение программ вакцинации от коронавируса, пишет Bloomberg.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 мск поднялся на 0,85%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Shiseido Co. (+7%), Mitsui E&S Holdings Co. (+6,1%) и Hitachi Zosen Corp. (+5,5%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителей, включая Mitsubishi Motors Corp. (+3,7%), Toyota Motor Corp. (+1,9%), Mazda Motor Corp. (+1,3%), Nissan Motor Co. (+2,7%) и Honda Motor Co. (+1%).

Лидерами снижения выступают акции Tokyo Electric Power Co. (-5,3%), Kyowa Kirin Co. (-3,5%) и Yamato Holdings Co. (-2,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск вырос на 0,72%, гонконгский Hang Seng - на 1,43%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (+11,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+4,7%) и биофармацевтической Sino Biopharmaceutical (+4,5%).

Цена акций интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на 3,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 3,1%, нефтяной компании CNOOC - на 3,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,7%.

В лидерах падения оказались акции производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-2,9%), а также девелоперов Hang Lung Properties (-2%) и Wharf Real Estate Investment Co. (-1,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК повысился на 1,45%.

Потребительские цены в Южной Корее в январе выросли на 0,6% в годовом выражении после подъема на 0,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%, согласно Trading Economics.

В помесячном выражении потребительские цены подскочили на 0,8% после роста на 0,2% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем показателя на 0,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,3%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. выросла на 0,4%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник поднялся на 1,49%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне по итогам заседания во вторник, сигнализировав о необходимости дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.

Базовая ставка оставлена на уровне 0,1% годовых, целевая доходность трехлетних госбумаг сохранена на том же уровне, говорится в заявлении RBA.

Кроме того, RBA объявил о расширении программы количественного смягчения (QE) еще на 100 млрд австралийских долларов ($76,4 млрд). Текущая программа объемом 100 млрд австралийских долларов завершится в середине апреля.

Лидерами роста стали акции Credit Corp. Group Ltd., которые подскочили в цене на 8,8%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 2,2% и на 3,4% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса.

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 г., заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, пишет агентство Bloomberg. Долларовый индекс ICE теряет 0,1% на торгах во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $56,95 за баррель, что на $0,6 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 1 февраля эти контракты подорожали на $1,31 (2,4%) - до $56,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $54,15 за баррель, что на $0,6 (1,12%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $1,35 (2,6%) - до $53,55 за баррель.

"Мы видим практически U-образный разворот настроя трейдеров в отношении спроса на нефть, что, без сомнения, в значительной мере связано с устойчивым снижением заболеваемости COVID-19, а также смертности от коронавируса в США", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.