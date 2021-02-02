Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 2 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник в уверенном плюсе, отыграв большую часть потерь прошлой недели. Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд. Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com и материнской компании Google Alphabet.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник, следуя за позитивной динамикой американского рынка акций. Улучшению настроений инвесторов способствовали признаки прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширение программ вакцинации от коронавируса. Президенту США Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,98%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,72%, гонконгский Hang Seng - на 1,43%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК повысился на 1,45%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник прибавил 1,49%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне по итогам заседания во вторник, сигнализировав о необходимости дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Базовая ставка оставлена на уровне 0,1% годовых, целевая доходность трехлетних госбумаг сохранена на том же уровне. Кроме того, RBA объявил о расширении программы количественного смягчения еще на 100 млрд австралийских долларов ($76,4 млрд). Текущая программа объемом 100 млрд австралийских долларов завершится в середине апреля.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса. Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади. Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, пишет агентство Bloomberg. Долларовый индекс ICE теряет 0,1% на торгах во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $56,96 за баррель, что на 1,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 1 февраля эти контракты подорожали на 2,4% - до $56,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $54,18 за баррель, что на 1,18% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 2,6% - до $53,55 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,437 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,609 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 февраля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (30 января - 1 февраля) 0,08%, поднявшись до 722,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,5%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,45%) и "МТС-001P-12" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,59%), "РЖД БО-07" (-0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей на уровне 9,25-9,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,46-9,73% годовых. Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск пройдет во второй декаде февраля.

Банк "Ренессанс кредит" начал премаркетинг облигаций серии БО-06 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года. Дата сбора заявок будет объявлена позднее. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,5% годовых. Ему соответствует доходность к оферте не выше 8,68% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) 10 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом не менее 10 млрд рублей. Индикативная доходность - диапазон спреда 125-135 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок 3 года с фиксацией числового значения в дату сбора книги заявок. Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) в последней декаде февраля проведет сбор заявок на 5-летние облигации 2-й серии с офертой через 3 года, ориентировочный объем - 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-9,00% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению 9,04-9,31% годовых.

АО "Аэрофьюэлз" во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,0-9,5% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 5,35% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 11 февраля 2021 года до 17 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 1 млн 533 тыс. 564 штук, серии 002Р-02 - до 129 тыс. 849 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Кроме того, эмитент принял решение досрочно погасить 3 февраля приобретенные ранее облигации серии 002Р-01 в количестве 1 млн 975 тыс. 523 штук и 002Р-02 в количестве 167 тыс. 271 штуки. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с последующим досрочным погашением выкупленного объема. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.