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01 февраля 2021 года 19:42

Рубль вечером несколько усилил падение к доллару и развернулся вниз к евро в ожидании возможных новостей по санкциям

Москва. 1 февраля. Доллар укрепляется, евро перешел к росту на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании речи президента США Джо Байдена о новом внешнеполитическом курсе страны, в которой, возможно, будет затронута тема антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 76,12 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,98 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,64 копейки - до 83,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах в ожидании выступления президента США в Госдепартаменте, в ходе которого он обозначит новый внешнеполитический курс страны.

Мероприятие состоится позднее в понедельник, 1 февраля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Байден намерен изложить свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире". Это станет его первым важным публичным выступлением, посвященном внешней политике, отмечает телеканал.

Кроме того, трейдеры ждут результатов переговоров относительно нового пакета мер поддержки американской экономики. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд. Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

Доллар продолжает укрепляться на глобальном рынке к большинству мировых валют, в том числе к евро, на ожиданиях инвесторов относительно первых действий новой администрации США, направленных на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны. Этим объясняются разные темпы роста доллара и евро по отношению к рублю. Относительная слабость евро также связана с нерешенностью вопроса вакцинации в регионе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль, открывшись ростом относительно доллара США, растерял позиции и вечером торгуется на уровне 76,1 руб. за доллар. "В фокусе инвесторов остается геополитическая ситуация. В понедельник президент США выступит в Госдепартаменте и обозначит свою позицию по внешней политике. Вероятно, будет затронута и Россия. Также негативом для рубля служит инфляция, рост которой за неделю с 19 по 25 января составил 0,2%. Нефть закрепилась на уровне $55 за баррель Brent. На прошлой неделе серьезную поддержку нефтяным котировкам оказали снизившиеся запасы "черного золота" в США. На неделе состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который, как ожидается, подтвердит сокращение добычи в рамках сделки", - отмечает Голубов.

"В глобальном плане многое на валютном рынке будет определяться динамикой прохождения новых стимулов в США. Пока рынки закладывают риски существенного сокращения пакета "спасения Америки", но у демократов в Вашингтоне полный контроль над Конгрессом и Белым домом, и они готовы использовать механизм пересмотра бюджетных статей, чтобы реализовать заявленные цели. Слабости доллара также будет способствовать продолжающийся рост размещений казначейских обязательств. В первом квартале предполагается разместить обязательства на $1,11 трлн по сравнению с $685 млрд годом ранее. Соответственно, для слабости доллара на Forex остаются основания, которыми также может воспользоваться рубль", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. В данный момент они особо следят за ситуацией с внедрением вакцин на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения в Европе и напряженности в отношениях между ЕС и AstraZeneca (LON:AZN) Plc, обусловленной объявленным фармацевтической компанией сокращением объема поставок вакцины в регионе.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей породило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

Несмотря на то, что в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, данная тема остается под пристальным вниманием рынков.

Между тем, власти Великобритании объявили о введении в пятницу запрета на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 227 тыс. 900, выздоровели более 74 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Цены на нефть продолжают подниматься в понедельник вечером, поддержку котировкам оказывают обещания Саудовской Аравии и ряда стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу с февраля на 1,4 млн баррелей в сутки.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 0,91% - до $55,54 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,84% - до $52,64 за баррель.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Трейдеры на этой неделе ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду. Несмотря на усилия по сокращению предложения, сохраняющаяся слабость спроса продолжает ограничивать рост нефтяных цен.

"На текущей неделе главным событием для инвесторов на рынке нефти станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет оцениваться достигнутый прогресс и выполнение согласованных квот на добычу. Несмотря на то что участники ОПЕК+ уже определили целевые уровни на февраль и март и в последние дни не сообщалось ни о каких изменениях, участники рынка будут анализировать комментарии саудовского министра энергетики и его российского коллеги, чтобы понять, готовы ли они ослабить ограничения добычи весной. Кроме того, в среду в центре внимания будет прогноз EIA для энергетического сектора на 2021 год - в первую очередь оценка нефтедобычи в США в долгосрочной перспективе", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 74,74 копейки, до 75,5053 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,37 копейки, до 91,5426 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 39,95 копейки по отношению к пятнице и составил 75,6027 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,29 копейки и составил 75,707 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 652,711 млн, из которых $740,657 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 912,054 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 79,68 копейки, до 91,4422 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 49,5 копейки и составил 91,5118 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,627 млн, из которых EUR137,153 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR431,474 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, подросла на 2 б.п. - до 4,76% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,88% и 4,9%годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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