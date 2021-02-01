Рынок акций РФ начал февраль с роста вслед за миром, лидировал Polymetal на фоне ралли серебра

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ начал февраль с коррекционного роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи локально протестировал, но не удержал рубеж 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги золотодобытчиков во главе с Polymetal на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3291,14 пункта (+0,4%, максимум дня - 3305,91 пункта), индекс РТС - 1363,96 пункта (-0,3%); цены основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 7%.

Доллар поднялся до 76,02 рубля (+0,27 рубля), выросли золото (+0,6%, до $1862,2 за тройскую унцию), никель (+0,8%), платина (+4,3%), раллирует серебро (+6,8%, до $28,73 за унцию).

Подорожали акции Polymetal (+7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Московской Биржи" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций в понедельник ожидаемо восстанавливался, хотя внутрироссийские и внешнеполитические факторы нестабильности сохраняются. Ощутимый отскок индексов в Азии и Европе, наряду с ралли сырьевых рынков, поддерживают котировки российских бумаг. Президент США Джозеф Байден объявил о своей внешнеполитической стратегии, что может иметь последствия для инвестиционной привлекательности России. Не способствуют улучшению настроя по отношению к российскому рынку акций и протесты в поддержку Алексея Навального, учитывая, что уже во вторник пройдет судебное заседание по его делу.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский индекс PMI в обрабатывающих отраслях поднялся в январе до 50,9 пункта с декабрьских 49,7 пункта, что указывает на расширение деловой активности. На рынке акций фаворитом понедельника стал сектор металлов и добычи, где рост обеспечивался бумагами компаний, добывающих драгоценные металлы. Акции Polymetal выстрелили на фоне взрывного роста котировок серебра.

Для "Газпрома" позитивом стали свежие данные по экспорту в дальнее зарубежье: в январе компания поставила 19,4 млрд кубометров газа при существенном росте цен на европейском рынке. По сути, холодный январь 2021 года напоминает европейским партнерам о необходимости сохранения нормальных экономических связей с РФ, а значит, и вредности политики рестрикций, которыми дома не обогреешь. Более того, спотовые поставки СПГ сократились из-за перенаправления танкеров в Азию, где наблюдалась более выгодная ценовая ситуация. Соответственно, российский газ оказался главным помощником Европы в борьбе с морозом.

Дополнительное сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии на 1 млн б/с заставляет банки немного пересматривать прогнозы. В Goldman Sachs полагают, что дефицит на рынке в первом полугодии составит 900 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом 500 тыс. б/с. На фоне этого цена Brent способна подняться до $65 за баррель к середине лета. Однако на текущий момент ситуация не способствует подорожанию. Во всяком случае, запреты на туристические поездки в различных странах не способствуют восстановлению потребления топлива. В США уже десять недель подряд растет буровая активность, отмечает аналитик.

Одним из главных процессов в предстоящие дни будет продвижение пакета "спасения Америки". Группа республиканских сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с настойчивым предложением сократить пакет до $600 млрд с $1,9 трлн. Однако демократы в Палате представителей выразили готовность провести расходы через пересмотр бюджетных статей, что можно сделать через голосование простым большинством без участия республиканцев. Российский рынок пока проявляет осторожность на фоне ожиданий новых рестрикций. Однако холодный январь показал, что российский газ является гарантией энергетической безопасности Европы, а разговор на языке санкций не обогреет дома европейцев, считает Кочетков.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль ослаб к доллару из-за роста последнего на внешнем рынке. Глобальные площадки акций и нефть утром проседали, но быстро перешли к активному восстановлению. Кратковременное давление на рисковые активы оказала информация о том, что в воскресенье группа сенаторов-республиканцев направила президенту США письмо с призывом рассмотреть сокращенный вариант пакета бюджетных стимулов на $1,9 трлн, ранее представленного Байденом. Несмотря на это, а также более слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, инвесторы решили не развивать нисходящее движение прошлой недели, возобновив игру на повышение. Одной из причин такого поведения может выступать позитивный опыт последних лет, когда выкуп любого провала котировок вскоре вознаграждался.

Нефть нивелировала просадку пятницы, Brent протестировала рубеж $56 за баррель. Несмотря на устойчивый рост буровой активности в США, слабые данные по китайской экономике и укрепление доллара, рынок нефти продолжает в основном ориентироваться на динамику ключевых площадок. Как только они возобновляют рост, нефтяные цены присоединяются к этому движению, считает Бабин.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ключевым вопросом для рынка остается согласование программы бюджетной поддержки в США. Вопрос бюджетных стимулов, как и в конце прошлого года, становится принципиальным для рынков, проволочки в процессе согласования будут усугублять опасения замедления экономики и ослабления спроса. Нефть сохраняет попытки роста, так как действия стран участниц сделки ОПЕК+ продолжают поддерживать цены. Участники российских торгов учитывают возросшие санкционные риски. В частности, Боб Мендес, который должен возглавить комитет Сената США по международным отношениям, уже призвал администрацию Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи начал неделю с роста, оттолкнувшись вверх от 50-дневной средней и нижнего конверта Боллинджера на дневных графиках. Пока игра на повышение на стагнирующем рынке довольно рискованна и требует высокой квалификации, которую можно сравнить с нейрохирургической операцией. Если бы индекс МосБиржи снизился до 3100 пунктов, то можно было чувствовать себя уверенней при покупке акций. А сейчас индикаторы сигнализируют, что большинство акций находятся в зоне "медведей", а прошедшие две недели коррекции - это явно недостаточно, чтобы снять перегретость рынка.

В акциях "Газпрома" "люфт для роста" не очень большой, так как понижательный тренд проходит в районе 217-218 рублей, также есть сопротивление на уровне 220 рублей. Игра стоит свеч, если в США примут расширенный пакет помощи и понижательный тренд будет пробит "быками", индексу МосБиржи для возврата в зону "быков" надо превысить 3400 пунктов. В акциях Сбербанка соответствующий понижательный тренд проходит на отметке 265 рублей. У акций "Роснефти" в районе 505 рублей был сигнал на открытие "коротких" позиций, а цель снижения - 440 рублей. Если в акциях золотодобывающих компаний есть идея - ралли в серебре и некий отскок цен в золоте, то в "Роснефти" такой идеи пока не видно.

Сейчас много факторов, которые снижают аппетит к риску. На серьезный рост сложно рассчитывать. Например, в понедельник президент США Байден представит свое видение внешнеполитического курса страны, инвесторы хотят прояснить, будут ли угрозы в сторону России и Китая, отмечает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобывающих компаний в понедельник уверенно выросли на фоне преодоления золотом отметки $1850 за унцию. Основное движение, однако, наблюдалось в серебре, которое подскочило в район $30 за унцию - максимума с 2013 года. Столь сильный скачок серебра связывают с активностью американских внутридневных трейдеров, которые намеренно "разгоняют" цены на металл, что ранее делали с некоторыми акциями.

Polymetal, как производитель серебра, в результате ожидаемо "выстрелил" вверх. В пятницу компания также представила сильные операционные результаты за IV квартал и весь 2020 год, согласно которым годовая выручка выросла на 28%, а производство в золотом эквиваленте - на 4%. C технической точки зрения акции Polymetal повышаются на неплохих объемах и пересекли среднюю полосу Боллинджера дневного графика (район 1720 руб.), при положении выше которой вполне могут развить рост к верхней полосе Боллинджера и району 1850 руб. Среднесрочно, до закрепления выше 1850 руб., тренд по бумагам остается нисходящим. Акции в краткосрочном периоде могут показать высокую волатильность и быстро развернуться вниз в случае коррекции серебра, но спекулятивным участникам могут быть интересны для открытия позиций на несколько дней.

Внешние рынки акций восстанавливаются после сильного снижения в пятницу. Статистика тем временем показала падение розничных продаж Германии в декабре на 9,6% м/м (ожидалось -2,6%), но окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в январе превысили прогнозы и остались выше отметки 50 пунктов.

Индексы МосБиржи и РТС консолидировались вблизи ближайших сопротивлений 3300 и 1400 пунктов. На рынок продолжает давить геополитический фактор, который заставляет инвесторов соблюдать повышенную осторожность, считает Кожухова.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,2%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,4%), наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,8%) на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инвесторы также следят за переговорами о пакете мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом Байденом. Группа сенаторов-республиканцев предложила альтернативный план меньшего объема, сообщает CNBC. В письме Байдену сенаторы отметили, что их предложение включает более адресную помощь нуждающимся американцам.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в январе снизился до 58,7 пункта при прогнозах снижения до 60 пунктов с декабрьских пересмотренных 60,5 пункта.

На нефтяном рынке цены в понедельник выросли на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи; цена Brent к 18:50 МСК находилась чуть ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $55,46 за баррель (+0,8% и -0,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,54 за баррель (+0,7% и -0,3% в пятницу).

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Тем временем, компания Chevron Corp. (SPB: CVX) намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в пермском бассейне. Главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV сообщил, что соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки в качестве жеста "доброй воли", что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

В начале января принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. В результате Россия с февраля может добывать 9,184 млн б/с, а с марта 9,249 млн б/с.

В среду, 3 февраля, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет рассмотрена ситуация на рынке, а также исполнение странами своих обязательств, в том числе компенсаций ранее недосокращенных объемов.

Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей до доковидного уровня к концу в 2021г, заявил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,9% и +7,3% "префы"), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,3%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,9%).

Группа "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1% ГДР) в IV квартале 2020 года увеличила выручку (до элиминации между сегментами) на 36% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 61,4 млрд рублей. Все бизнес-направления, кроме сахарного, показали заметный рост, сообщила компания. Сильнее всего выросла выручка сельскохозяйственного сегмента (на 81%, до 19,6 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 36% (до 24,2 млрд рублей), мясного - на 27% (до 9,6 млрд рублей). Выручка сахарного бизнеса "Русагро" сократилась на 12% (до 7 млрд рублей).

Подешевели "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-6,4%), бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,2%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-3,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-1,7%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,01 млрд рублей (из них 15,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,64 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,62 млрд рублей - на акции Polymetal International).