01 февраля 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 29 января и составила 115,93% от номинала, что соответствует доходности 1,525% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,5% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,085% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 4,5 пункта, до 144 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 16 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 141,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 3,285% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 135,44% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,29% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к пятнице всего на 1 базисный пункт - до 115,23% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта, до 110,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,94% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 134,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,285% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 7 базисных пунктов, до 113,96% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,92% годовых).
"Сегодня на мировых рынках капитала наблюдается некоторый рост "аппетита к риску" в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели. На этом фоне котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подросли, но в целом ценовой рост был относительно скромным. В свою очередь котировки базовых активов, каковыми традиционно выступают US Treasuries, напротив, немного снизились, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов. Не исключено, что на этой неделе ситуация в секторе отечественных евробондов будет более благоприятной для инвесторов, чем на прошлой неделе, благодаря прогнозируемому общемировому улучшению отношения участников рынка к рисковым активам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.
Опубликовано: /Финмаркет/
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