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01 февраля 2021 года 19:04
Котировки серебра упадут до $23-26 за унцию в ближайшие дни - "Фридом Финанс"
Котировки серебра упадут до $23-26 за унцию в ближайшие дни, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Серебро и акции компаний, добывающих этот металл, оказались в эпицентре торговой игры, устроенной теми, кто ранее принимал участие в разгоне котировок GameStop. После ограничений на торги, введенные в США и других странах по самым волатильным акциям, публика Reddit выбрала мишенью фьючерсы на серебро. В итоге за последние сутки металл прибавил более 10%, за неделю - около 19%, и продолжает удерживаться на локальных высотах. Это самый сильный подъем внутри дня с 2008 года. Сейчас серебро на максимальных отметках с конца 2012 - начала 2013 года. Волна роста котировок серебра из США прошлась по площадкам Азии, Австралии, Европы и снова подкатывает к Америке. Последствием этой игры стало то, что акции компаний, связанных с рынком драгоценных металлов, стали расти еще быстрее, чем серебро", - отмечает эксперт инвесткомпании. Абсолютным лидером по динамике стала Avino Silver & Gold Mines. На несколько часов она стала самой торгуемой бумагой, показав прирост в моменте 145%. По мнению Емельянова, текущая ситуация с высоким спросом на рынке металлов создана искусственно. Ряд международных трейдеров, осуществляющих физические поставки серебра, приостановили работу. Резкое движение на рынке фьючерсов серебра вызвало автоматическую реакцию со стороны алгоритмов, которые ведут арбитражную торговлю, связывая рост актива с ожиданиями роста акций добывающих предприятий. "Инвестиционного интереса этот феномен не представляет. Избыточная ликвидность на рынке серебра не может повторить движение цены вверх на сотни процентов, как это было с акциями GameStop, поскольку объем коротких позиций на металл, включая рынок опционов, ничтожно мал на фоне объема всего рынка. В ближайшие дни следует ожидать лавинообразного снижения цен на серебро к их среднегодовой норме - в диапазон $23-26 за унцию с нынешних $29-30", - заключает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-СЕРЕБРО-ПРОГНОЗ
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