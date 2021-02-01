Рубль на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 при сохранении высокой волатильности, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

"Важный день с точки зрения макроэкономики - пятница, 5 февраля - когда будут опубликованы данные с рынка труда США, на которые ФРС традиционно опирается при принятии решений. Кроме того, выход статданных сильнее/слабее ожиданий может в моменте оказать влияние на движение валютной пары USD/RUB", - отмечает Баженов.

По мнению эксперта, волатильность котировок пары USD/RUB на текущей неделе сохранится на высоком уровне и будет зависеть во многом от санкционной риторики. "Мы ставим на незначительное укрепление рубля на фоне роста цен на нефть, движение валютной пары USD/RUB будет находиться в диапазоне 74,5-75,5 руб. за доллар", - заключает аналитик инвесткомпании.

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