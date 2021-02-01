Корпоративные рублевые бонды остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования - Сбер Управление Активами

Рублевые корпоративные облигации остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования в российской валюте, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Рынки облигаций на минувшей неделе демонстрировали устойчивость, что отчасти объяснялось тем, что ставки по десятилетним облигациям США не демонстрируют тенденцию к дальнейшему росту, оставшись ниже уровня в 1,1%. Таким образом, давление на котировки евробондов со стороны произошедшего с начала года роста ставок на развитых рынках существенно снизилось. По итогам недели индексы евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia выросли на 0,2% и 0,1% соответственно", - отмечает Малин.

Эксперт также напомнил, что на рублевом облигационном рынке происходил восстановительный рост котировок после коррекции неделей ранее. Ставки вдоль кривой ОФЗ опустились на 5-10 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи прибавили по 0,1%.

По мнению Малина, интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран остается высоким, что оказывает существенную поддержку их котировкам. При этом по мере восстановления мировой экономики интерес к таким инструментам будет усиливаться на фоне сохранения ставок по облигациям развитых рынков на низком уровне.

"Рублевые корпоративные облигации остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования в российской валюте. Доходности корпоративных облигаций заметно превышают ставки по депозитам, ОФЗ и инфляцию. При этом на фоне слабого спроса в экономике, темп роста потребительских цен, вероятно, вернется к таргету ЦБ уже в 2-3 квартале текущего года", - полагает эксперт Сбер Управление Активами.

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