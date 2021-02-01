.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил рост к евро вслед за их динамикой на Forex
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Россиян будут информировать об аварийности домов
Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности домов. Правительство приняло решение поддержать законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", рассказал "Известиям" источник в...
 
Принципы экологической, социальной и управленческой ответственности адаптировали для банков
Ассоциация банков России (АБР) подготовила рекомендации для кредитных организаций по внедрению принципов экологической, социальной и управленческой ответственности - ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), пишет "Коммерсант". С...
 
Многоэтажки оборудуют зонами спасения на крышах
В России могут начать строить многоэтажные дома с зонами спасения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крышах. Это следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, свои предложения в него...
 
01 февраля 2021 года 16:00

Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил рост к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 1 февраля. Доллар отыграл утренние потери и развернулся вверх, евро, напротив, несколько усилил темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль продолжает укрепляться к бивалютной в условиях опережающего роста в паре с евро вслед за его динамикой на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,56 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,16 копейки - до 82,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 74,74 копейки, до 75,5053 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,37 копейки, до 91,5426 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост, перейдя к небольшому повышению к доллару, и одновременно усилил укрепление к евро днем, следуя за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США возобновил укрепление к большинству мировых валют, в том числе к евро, на ожиданиях инвесторов относительно первых действий новой администрации США, в том числе направленных на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны. Ускоренное снижение евро, кроме того, связано с нерешенностью вопроса вакцинации в регионе.

В данном контексте трейдеры ждут результатов переговоров относительно нового пакета мер поддержки американской экономики. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Валюты развивающихся стран начинают неделю с укрепления, так, курс доллара снизился до 75,4 руб./$1. На этой неделе будет опубликован план покупок валюты Минфином на рынке, по нашим оценкам, объем операций в феврале может снизиться до 20 млрд рублей, что умеренно поддержит рубль. Участники торгов учитывают возросшие санкционные риски. В частности, Боб Мендес, который должен возглавить комитет Сената по международным отношениям, уже призвал администрацию Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц. У рубля есть потенциал для укрепления, но вряд ли курс пары "доллар-рубль" опустится существенно ниже 75 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта начала новую торговую неделю с укрепления, сохраняя "бычий" уклон после неплохого прироста в пятницу. Однако потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Более того, присутствует риск разворота и новой волны падения в случае усиления санкционной риторики со стороны США. Позднее сегодня состоится выступление Байдена на тему внешней политики. Велика вероятность того, что в рамках этого мероприятия будет затронута тема планов Вашингтона в отношении Москвы, и упоминание о новых санкциях способно надавить на рубль и российские активы в целом", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Они следят за ситуацией с внедрением вакцин на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения в Европе и напряженности в отношениях между ЕС и AstraZeneca (LON:AZN) Plc в связи с объявленным фармацевтической компанией сокращением объема поставок вакцины в регионе.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей породило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

Несмотря на то, что в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, данная тема остается под пристальным вниманием рынков.

Между тем, власти Великобритании объявили о введении в пятницу запрета на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 227 тыс. 900, выздоровели более 74 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник выросла на 1,24% - до $55,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,94% - до $52,69 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.

Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

"На текущей неделе главным событием для инвесторов на рынке нефти станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет оцениваться достигнутый прогресс и выполнение согласованных квот на добычу. Несмотря на то что участники ОПЕК+ уже определили целевые уровни на февраль и март и в последние дни не сообщалось ни о каких изменениях, участники рынка будут анализировать комментарии саудовского министра энергетики и его российского коллеги, чтобы понять, готовы ли они ослабить ограничения добычи весной. Кроме того, в среду в центре внимания будет прогноз EIA для энергетического сектора на 2021 год - в первую очередь оценка нефтедобычи в США в долгосрочной перспективе", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, подросла на 2 б.п. - до 4,76% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,88% и 4,9%годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 февраля 2021 года 19:42
Рубль вечером несколько усилил падение к доллару и развернулся вниз к евро в ожидании возможных новостей по санкциям
Москва. 1 февраля. Доллар укрепляется, евро перешел к росту на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании речи президента США Джо Байдена о новом внешнеполитическом курсе страны, в которой, возможно, будет затронута тема антироссийских санкций.    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 19:20
Рынок акций РФ начал февраль с роста вслед за миром, лидировал Polymetal на фоне ралли серебра
Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ начал февраль с коррекционного роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи локально протестировал, но не удержал рубеж 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги золотодобытчиков во главе с Polymetal на фоне роста цен на металлы.    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 18:37
Рубль на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"
Рубль на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 при сохранении высокой волатильности, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. "Важный день с точки зрения макроэкономики - пятница, 5 февраля - когда будут опубликованы данные с рынка труда США,...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 18:09
Корпоративные рублевые бонды остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования - Сбер Управление Активами
Рублевые корпоративные облигации остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования в российской валюте, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Рынки облигаций на минувшей неделе демонстрировали устойчивость, что отчасти...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 17:39
Цена золота, вероятно, поднимется к $1875/унц. в понедельник - Sber CIB
Цена золота, вероятно, поднимется к уровню в $1875 за тройскую унцию в понедельник, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. Цены на золото в понедельник идут вверх и держатся около $1865 за тройскую унцию, котировки серебра пробили уровень $29 за унцию, констатирует эксперт. "Опубликованные в...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 17:16
Ключевая ставка ЦБ РФ, возможно, составит 4-4,5% в конце 2021 года - "Финам"
Ключевая ставка ЦБ РФ на конец текущего года может составить 4-4,5%, считают аналитики "Финама". "Мы ожидаем, что ЦБ продолжит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году. В то же время из-за неопределенности результирующего влияния факторов, действующих на баланс спроса и предложения в...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 16:40
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3690-3770 пунктов в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3690-3770 пунктов в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В краткосрочной же коррекция имеет шансы...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 16:15
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Microsoft Corp., J.B. Hunt Transport Services, Corning Inc., Zions Bancorporation и Incyte Corp., говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 акций на этой неделе мы...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 15:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $96
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $86.9, потенциальная доходность: 10.47%, стоп-приказ: $83.48, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С нашей точки зрения, можно попробовать отработать...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 15:24
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы оставляем в списке фаворитов "НОВАТЭК" - крупнейшего независимого...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 15:00
Альфа-банк подтверждает прогноз по курсу рубля на уровне 75,0 руб./$1 в конце 2021г
Альфа-банк подтверждает свой прогноз по курсу рубля на уровне 75,0 руб./$1 в конце 2021г, говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка Наталии Орловой. "Хотя мы ожидаем некоторого замедления чистого оттока частного капитала в этом году после его скачка до $47,8 млрд в 2020г, по нашим...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 14:46
Курс рубля в ближайшие дни останется у верхней границы диапазона 75,0-76,6 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля в ближайшие дни останется у верхней границы диапазона 75,0-76,6 руб./$1, отмечается в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. "Дальнейшая динамика курса рубля продолжит в значительной мере определяться степенью санкционного риска, - полагает аналитик...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 13:37
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6000 руб
BCS Express 1 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупка акций "ЛУКОЙЛа" от уровня 5350 руб. с целью 6000 руб. за штуку". Потенциальная доходность: до 12,1%; горизонт инвестирования: 9 месяцев, стоп-лосс: под уровнем 5000 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. "За этот период должна...    читать дальше
.
01 февраля 2021 года 13:07
Геополитика оказывает давление на рубль - Сбер Управление Активами
Российский рубль сейчас явно недооценен с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. По оценкам аналитиков Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова, премия за геополитические риски, закладываемая в курс рубля к доллару, составляет...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.