Рубль днем развернулся вниз к доллару и усилил рост к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 1 февраля. Доллар отыграл утренние потери и развернулся вверх, евро, напротив, несколько усилил темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль продолжает укрепляться к бивалютной в условиях опережающего роста в паре с евро вслед за его динамикой на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,56 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,16 копейки - до 82,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 74,74 копейки, до 75,5053 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,37 копейки, до 91,5426 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост, перейдя к небольшому повышению к доллару, и одновременно усилил укрепление к евро днем, следуя за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США возобновил укрепление к большинству мировых валют, в том числе к евро, на ожиданиях инвесторов относительно первых действий новой администрации США, в том числе направленных на стимулирование пострадавшей в пандемию экономики страны. Ускоренное снижение евро, кроме того, связано с нерешенностью вопроса вакцинации в регионе.

В данном контексте трейдеры ждут результатов переговоров относительно нового пакета мер поддержки американской экономики. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Валюты развивающихся стран начинают неделю с укрепления, так, курс доллара снизился до 75,4 руб./$1. На этой неделе будет опубликован план покупок валюты Минфином на рынке, по нашим оценкам, объем операций в феврале может снизиться до 20 млрд рублей, что умеренно поддержит рубль. Участники торгов учитывают возросшие санкционные риски. В частности, Боб Мендес, который должен возглавить комитет Сената по международным отношениям, уже призвал администрацию Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц. У рубля есть потенциал для укрепления, но вряд ли курс пары "доллар-рубль" опустится существенно ниже 75 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта начала новую торговую неделю с укрепления, сохраняя "бычий" уклон после неплохого прироста в пятницу. Однако потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Более того, присутствует риск разворота и новой волны падения в случае усиления санкционной риторики со стороны США. Позднее сегодня состоится выступление Байдена на тему внешней политики. Велика вероятность того, что в рамках этого мероприятия будет затронута тема планов Вашингтона в отношении Москвы, и упоминание о новых санкциях способно надавить на рубль и российские активы в целом", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Они следят за ситуацией с внедрением вакцин на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения в Европе и напряженности в отношениях между ЕС и AstraZeneca (LON:AZN) Plc в связи с объявленным фармацевтической компанией сокращением объема поставок вакцины в регионе.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей породило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

Несмотря на то, что в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, данная тема остается под пристальным вниманием рынков.

Между тем, власти Великобритании объявили о введении в пятницу запрета на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 227 тыс. 900, выздоровели более 74 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник выросла на 1,24% - до $55,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,94% - до $52,69 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.

Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

"На текущей неделе главным событием для инвесторов на рынке нефти станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет оцениваться достигнутый прогресс и выполнение согласованных квот на добычу. Несмотря на то что участники ОПЕК+ уже определили целевые уровни на февраль и март и в последние дни не сообщалось ни о каких изменениях, участники рынка будут анализировать комментарии саудовского министра энергетики и его российского коллеги, чтобы понять, готовы ли они ослабить ограничения добычи весной. Кроме того, в среду в центре внимания будет прогноз EIA для энергетического сектора на 2021 год - в первую очередь оценка нефтедобычи в США в долгосрочной перспективе", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, подросла на 2 б.п. - до 4,76% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,88% и 4,9%годовых соответственно.