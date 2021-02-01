Цена золота, вероятно, поднимется к $1875/унц. в понедельник - Sber CIB

Цена золота, вероятно, поднимется к уровню в $1875 за тройскую унцию в понедельник, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

Цены на золото в понедельник идут вверх и держатся около $1865 за тройскую унцию, котировки серебра пробили уровень $29 за унцию, констатирует эксперт.

"Опубликованные в пятницу еженедельные данные CFTC по фьючерсам и опционам показали, что управляющие фондами следовали общему тренду и покупали серебро. В результате чистая длинная позиция по серебру оказалась самой значительной за три недели. Мы ожидаем, что в понедельник продолжится спекулятивный рост, и цены на золото могут протестировать январский максимум в $1875 за унцию, а котировки серебра, вероятно, превысят $30 за унцию", - указывает Шейбе.

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