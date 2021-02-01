Ключевая ставка ЦБ РФ, возможно, составит 4-4,5% в конце 2021 года - "Финам"

Ключевая ставка ЦБ РФ на конец текущего года может составить 4-4,5%, считают аналитики "Финама".

"Мы ожидаем, что ЦБ продолжит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году. В то же время из-за неопределенности результирующего влияния факторов, действующих на баланс спроса и предложения в экономике, присутствует значительный разброс в прогнозах. Ускорение инфляции в конце 2020 года со значительным превышением таргета и октябрьских прогнозов ЦБ и, главное, повышение инфляционных ожиданий, могут заставить ЦБ завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики, - отмечают аналитики инвесткомпании. - По нашему мнению, вероятность продолжения снижения ключевой ставки перед началом нормализации денежно-кредитной политики заметно уменьшилась, хотя окончательно и не исчезла. При этом ЦБ по-прежнему полагает, что мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в текущем году".

Эксперты "Финама" все еще считают возможным снижение ключевой ставки до 4% в 1 полугодии 2021 года, если инфляция начнет ощутимо замедляться, инфляционные ожидания стабилизируются и ЦБ сохранит прогноз отклонения инфляции вниз от таргета до конца года.

"Если экономика начнет уверенно восстанавливаться, мы ожидаем, что ЦБ начнет осторожно повышать ставку во 2 полугодии 2021 года (таким образом, наш прогноз ключевой ставки на конец года составляет 4-4,5%, в зависимости от траектории инфляции и закрытия отрицательного разрыва выпуска в экономике) и постепенно вернется к нейтральной денежно-кредитной политики (что соответствует ключевой ставке 5-6%) в 2022-2023 гг. Мягкая денежно-кредитная политика в сочетании с введением НДФЛ на проценты по вкладам с 2021 года будет способствовать продолжению умеренного перетока сбережений из банков на фондовый рынок, инвестиции в недвижимость и потребление. В то же время темпы прироста инвестиций населения на фондовый рынок могут быть ниже, чем в 2020 году в силу эффекта более высокой базы и мер, предпринимаемых ЦБ РФ, по ограничению продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам", - пишут эксперты инвесткомпании.

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