Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3690-3770 пунктов в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3690-3770 пунктов в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В краткосрочной же коррекция имеет шансы продолжиться, так как индикатор MACD находится на отрицательной территории, а индекс широкого рынка опустился ниже границы равноудаленного канала. В предыдущую торговую сессию индекс S&P 500 протестировал поддержку в области 50-дневной скользящей средней, но пока не смог закрепиться ниже нее: покупатели проявили силу"", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.