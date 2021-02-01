BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Microsoft Corp., J.B. Hunt Transport Services, Corning Inc., Zions Bancorporation и Incyte Corp., говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 акций на этой неделе мы включаем Microsoft Corp. Крупнейший в мире разработчик ПО предлагает также аппаратное обеспечение для игровой и медиа-платформы Xbox, планшеты Surface и онлайн-сервисы. Как и ожидалось, обновление облачного сервиса Azure и игровой консоли Xbox принесло впечатляющие результаты в праздничный квартал 2020 г. - все бизнес-сегменты компании продемонстрировали двузначный рост выручки. Мы повышаем целевую цену до $275 за акцию с $235", - указывают аналитики.

Новичок среди фаворитов недели - J.B. Hunt Transport Services. Компания занимается грузоперевозками на всей территории США, в Канаде и Мексике. "Предприятия будут уделять больше внимания налаживанию цепочек поставок внутри страны по мере восстановления экономики, и J.B. Hunt может получить выгоду благодаря прочному положению в сфере доставки грузов. Компания отличается сильными балансовыми показателями и, кроме того, недавно возобновила программу обратного выкупа акций. Мы повышаем прогноз EPS на 2021 год до $6,10 с $5,85, принимая во внимание пока относительно невысокие, но растущие объемы перевозок, а также умеренный рост показателей рентабельности. Наша оценка предполагает рост EPS на 29% г/г в 2021 году после снижения на 1% в 2020 году. Мы считаем, что в 2022 году рост продолжится", - отмечают в инвесткомпании.

"Сохраняем в топ-5 акции Corning Inc, ведущего поставщика специального стекла для жидкокристаллических дисплеев. Компания сохраняет хорошие рыночные позиции по всем пяти направлениям своего бизнеса: мобильная бытовая электроника, оптическая связь, автопром, медико-биологическая промышленность и производство дисплеев", - пишут эксперты.

Осталась в фаворитах и компания Zions, которая предоставляет широкий спектр розничных и коммерческих банковских услуг, жилищных ипотечных кредитов, а также услуги по управлению капиталом. Высокая чистая выручка до резервов в IV квартале 2020 года отразила рост выручки в ипотечном сегменте и рост клиентской базы за счет госпрограммы поддержки малого бизнеса PPP (Paycheck Protection Program), отмечают в инвесткомпании.

"Удерживает позиции в нашем рейтинге Incyte - биотехнологическая компания с широкой линейкой продуктов на рынке. Недавно компания получила одобрение FDA на экстренное применение Baricitinib в сочетании с Remdesivir для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, которым требуется кислородная терапия", - указывают анаилтики.

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