"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $96

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $86.9, потенциальная доходность: 10.47%, стоп-приказ: $83.48, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С нашей точки зрения, можно попробовать отработать новость о возможном объединении Chevron и Exxon Mobil, до этого, конечно, далеко в практической плоскости, но есть несколько дополнительных факторов от "лонга" для данной бумаги и сектора в целом", - пишут аналитики.

Среди факторов эксперты "Финама" отмечают следующие:

- давление на Exxon Mobil, заставляющее компанию обновлять совет директоров и вносить существенные изменения в программу развития, увеличивая фокус на альтернативную энергетику;

- "бычий" рынок в активах, сильно скорректировавшихся после пандемии ("шорт-сквизы" и в целом приток в value-фонды);

- дивидендная доходность на уровне 6-7% годовых при устойчивом графике выплат.

"С технической точки зрения, актив торгуется в боковом тренде у своей локальной поддержки. Плюс бумага неплохо скорректировалась после нейтральной отчетности. Рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе при открытии позиции на 12,7% от портфеля риск по нему составит 0,5%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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