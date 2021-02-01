BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы оставляем в списке фаворитов "НОВАТЭК" - крупнейшего независимого производителя природного газа в России. Очень высокие цены на СПГ в Азии могут способствовать реализации долгосрочных амбициозных планов компании", - отмечают эксперты.

"Газпром", как и "НОВАТЭК", дает инвесторам возможность отыграть позитивные тренды на азиатском и европейском газовых рынках. При этом у компании один из самых высоких уровней потенциала роста в секторе. "Мы полагаем, что фондовые рынки только начинают закладывать в оценку акций полную нормализацию экспортного бизнеса "Газпрома" в Европе", - указывают в инвесткомпании.

"Мы сохраняем акции "М.Видео" в списке фаворитов. Компания планирует 9 февраля провести презентацию новой стратегии вместе с релизом операционных результатов за IV квартал 2020 года. Мы ожидаем сильных показателей, и событие может стать краткосрочным катализатором для бумаги. Дополнительную поддержку могут оказать комментарии о планах SPO", - пишут аналитики.

Также эксперты позитивно смотрят на "Детский мир" на фоне релиза сильных операционных результатов 20 января, а также корпоративных новостей. Altus направил запрос в ФАС об увеличении доли в ритейлере до 29,9%. Новыми акционерами могут стать генеральный и финансовый директора "Полюса", которые благодаря своему опыту смогут повысить стоимость компании, отмечают в инвесткомпании.

Акции "Интер РАО", по мнению аналитиков, могут показать опережающую динамику в ближайшем будущем. Компания планирует провести встречи с инвесторами в феврале-марте, это повысит внимание рынка к акциям холдинга, отмечают они.

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