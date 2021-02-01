Альфа-банк подтверждает прогноз по курсу рубля на уровне 75,0 руб./$1 в конце 2021г

Альфа-банк подтверждает свой прогноз по курсу рубля на уровне 75,0 руб./$1 в конце 2021г, говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка Наталии Орловой.

"Хотя мы ожидаем некоторого замедления чистого оттока частного капитала в этом году после его скачка до $47,8 млрд в 2020г, по нашим оценкам, он сохранится на высоком уровне примерно $30 млрд, - пишет Орлова. - Одна из причин связана с тем, что в условиях опасений по поводу санкций, иностранные инвесторы вряд ли будут увеличивать свое присутствие на российских рынках: потенциал понижения ставок ЦБ крайне ограничен в сравнении с некоторыми другими странами EM, и в России риски преимущественно связаны с проблемами неэкономического порядка. Во-вторых, учитывая сильное снижение локальных процентных ставок в 2020г, имеет смысл ждать дальнейшего сокращения корпоративного внешнего долга".

Наконец, российские домохозяйства более активно инвестируют в финансовые рынки в последние годы и могут потенциально увеличить инвестиции в иностранные финансовые активы - эта тенденция, по мнению эксперта Альфа-банка, заслуживает наблюдения.

"Мы подтверждаем наш ориентир по курсу рубля на уровне 75 руб./$1 в конце 2021г, однако ожидаем ослабления курса рубля ниже этого уровня в феврале, когда могут поступить новые новости по поводу санкций, а также в начале лета, когда могут открыться международные границы, что вызовет рост спроса на валюту. Ослабление курса рубля вероятно и в конце текущего года, когда риск ужесточения монетарной политики США может оказывать давление на валюты стран формирующихся рынков. В эти три периода курс рубля может торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1, отклоняясь от фундаментально обоснованного на этот год диапазона 70-75 руб./$1", - прогнозирует Орлова.

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