Курс рубля в ближайшие дни останется у верхней границы диапазона 75,0-76,6 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля в ближайшие дни останется у верхней границы диапазона 75,0-76,6 руб./$1, отмечается в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

"Дальнейшая динамика курса рубля продолжит в значительной мере определяться степенью санкционного риска, - полагает аналитик инвесткомпании. - Мы считаем, что при любом сценарии курс не выйдет из широкого коридора, в котором он находится в последние годы: 60-80руб./$1. В ближайшие дни курс российской валюты останется ближе к верхней планке этого коридора (75-76руб./$1), однако уже в феврале, по мере прояснения политики США в отношении Москвы, степень политического риска, заложенного в оценках рубля, может начать снижаться. В отсутствие глубокой коррекции на мировых фондовых рынках и рынке нефти мы не исключаем укрепления рубля в течение ближайших 2-4 месяцев до уровней 69-71 руб./$1".

Исходя из недельных данных Росстата по инфляции, на прошлой неделе ИПЦ в России составил 5,3% г/г. Таким образом, реальная ставка ЦБ превысила -1% - такого не наблюдалось с декабря 2015г, подчеркивает Тихомиров. По его мнению, в среднесрочной перспективе слабость рубля усиливает инфляционное давление, что снижает шансы на существенный разворот в тренде во 2К21, когда фактор базы для расчета годовой инфляции развернется.

"Все это ставит ЦБ в сложное положение: с одной стороны, ограниченный спрос в экономике и фактор базы могут стать основанием для сохранения ключевой ставки на текущих уровнях, с другой стороны - резкое ускорение роста потребительских цен и слабый рубль не могут не вызывать обеспокоенность регулятора. Хотя в базовом сценарии мы по-прежнему не ждем изменения ключевой ставки на заседании ЦБ 12 февраля, мы отмечаем, что вероятность повышения ставки в последние недели неуклонно растет", - резюмирует эксперт BCS GM.

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