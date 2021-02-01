Котировки нефти скорее всего, останутся стабильными в течение текущей недели - "Русс-Инвест"

Котировки нефти скорее всего, останутся стабильными в течение текущей недели, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Министерский мониторинговый комитет соберется лишь в начале марта, и существенное движение на рынке нефти, при отсутствии существенного перетока капитала между сегментами финансового рынка, маловероятно", - полагает эксперт.

Цена нефти марки Brent на прошлой неделе выросла примерно на 1%, напоминает аналитик инвесткомпании. Поддержку котировкам оказали данные по изменению уровня запасов за неделю в США, которые согласно данным Американского института нефти (API) упали на 5 млн барр., а по данным Минэнерго США снизились на 9 млн барр.

"Снижение на прошлой неделе продолжилось после роста неделей ранее. В целом тенденция снижения запасов, которая наметилась более месяца назад, сохраняется. Количество активных буровых за неделю выросло на 6 шт. и достигло 295 шт., что стало максимальным значением с начала мая. Тенденция прироста активных буровых сохраняется с середины ноября", - отмечает Беденков.

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