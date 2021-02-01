Предложение нефти со стороны независимых производителей начинает расти - BCS GM

Предложение нефти со стороны независимых производителей начало расти, что означает повышение риска коррекции котировок нефти вниз, говорится в обзоре эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

Эксперт напоминает, что с 1 февраля вступает в силу новое соглашение ОПЕК+, которое позволит РФ и Казахстану увеличить поставки нефти при одновременном сокращении поставок со стороны Саудовской Аравии.

"Последние данные говорят о том, что предложение со стороны независимых производителей нефти начало расти; косвенно об этом же свидетельствует и динамика запасов нефти в США, объемы которых стабилизировались. Если к этому еще и учесть недавнее усиление курса доллара и снижение прогнозов роста ряда ключевых экономик на 2021г, то для рынка нефти все это означает растущий риск коррекции в ценах, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На закрытие торгов в Лондоне 29 января нефть Brent стоила $55,88/барр. (22 января цена составляла $55,41/барр.)", - отмечает Тихомиров.

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