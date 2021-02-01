BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6000 руб

BCS Express 1 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупка акций "ЛУКОЙЛа" от уровня 5350 руб. с целью 6000 руб. за штуку". Потенциальная доходность: до 12,1%; горизонт инвестирования: 9 месяцев, стоп-лосс: под уровнем 5000 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

"За этот период должна произойти выплата дивидендов, ориентировочно 350-500 руб. на акцию. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 18,7-20,5%", - указывает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

Стоимость нефти в рублях на текущий момент более чем на 20% превышает средний уровень за IV квартал 2020г и находится на максимальных уровнях со II квартала 2019г. По мнению эксперта, позитивная конъюнктура может сохраниться в 2021г благодаря восстановлению мировой экономики после воздействия COVID-19. Более того, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации добыча нефти компанией должна вырасти - это должно поддержать котировки.

Акции "ЛУКОЙЛа", на взгляд Пучкарева, интересны и в качестве дивидендной фишки. "Из-за привязки дивидендной политики к свободному денежному потоку дивиденды компании за 2020г могут быть значительно выше конкурентов по отрасли, которые получили убытки от курсовых разниц. При сохранении благоприятной конъюнктуры дивиденды компании на горизонте ближайшего года могут достичь 350-500 руб. на бумагу, что соответствует 6,5-9,3% дивидендной доходности", - отмечает аналитик.

По оценке эксперта BCS Express, бумаги "ЛУКОЙЛа" на текущий момент являются недооцененными среди отраслевых аналогов. По показателю EV/EBITDA и P/FCF бумаги оценены на 20% дешевле отраслевой медианы. При этом фундаментальных причин для подобного отставания нет - в перспективе бумаги могут позитивно переоцениться.

Эксперт инвесткомпании также указывает и на вероятные риски: углубление коррекции на российском рынке и снижение стоимости нефти в рублях.

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