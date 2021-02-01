Геополитика оказывает давление на рубль - Сбер Управление Активами

Российский рубль сейчас явно недооценен с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. По оценкам аналитиков Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова, премия за геополитические риски, закладываемая в курс рубля к доллару, составляет 10-15%.

"При этом складывается впечатление, что геополитические факторы будут и дальше оказывать давление на российскую валюту, поэтому мы скорректировали наш прогноз и моделируем на 2021 год средний курс на уровне 72 руб. за доллар. Во втором полугодии на рубль, вероятно, будет влиять еще один фактор - рост выездного туризма, если вакцинация окажется достаточно эффективной и пандемию коронавируса удастся обуздать в мировом масштабе. В этом случае, по нашему мнению, можно будет ожидать, что профицит счета текущих операций по итогам 2021 года составит $50 млрд", - отмечают эксперты.

Ослабление рубля, по мнению аналитиков, выглядит избыточным с фундаментальной точки зрения. Индекс Big Mac, курс рубля по паритету покупательной способности, а также краткосрочные и долгосрочные эконометрические модели предполагают, что российский рубль явно недооценен.

Если глобальные программы вакцинации окажутся эффективными и восстановится выездной туризм, импорт связанных с ним услуг может вырасти в $2 млрд в 2П20 до $14 млрд в 2П21, полагают эксперты Сбер Управление Активами.

"Наш оптимистичный сценарий предполагает средний курс рубля на уровне 68,3 за доллар. Ранее такие оценки были заложены в наш базовый сценарий. Допущение более сильного курса рубля в оптимистичном сценарии (на 5,4% выше по сравнению с новым базовым сценарием) предполагает, что отток капитала в 2021 году замедлится, и в результате профицит счета текущих операций сократится до $36 млрд", - прогнозируют Струченевский, Ломиворотов, Виноградов.

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