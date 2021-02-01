Sber CIB внес изменения в топ компаний РФ, акции которых в настоящее время наиболее привлекательны

Название Капит., млрд (руб.) Потенц. роств след. 12 мес. Див. дох-ть в след. 12 мес. ФосАгро 473 +17,8% 6,7% Газпром 5076 +25,9% 8,4% Норникель 3880 +13,0% 11,2% Mail.ru 474 +36,2% 0,0% Х5 Retail Group 735 +32,9% 7,0% "Транснефть" прив. 223 +74,1% 7,7% "Татнефть" 1136 +46,8% 7,7% "МТС" 659 +41,5% 9,4%

Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, добавив акции "ФосАгро" и убрав бумаги "Роснефти" и "РусГидро", говорится в комментарии инвестбанка. Расчётный срок инвестирования составляет 12 месяцев. Аналитики инвестбанка добавили в топ акции "ФосАгро", полагая, что благодаря повышению цен на сельскохозяйственные товары у сельхозпроизводителей будет больше возможностей покупать удобрения. Акции "Роснефти" покинули список. С 3 декабря 2020 года, когда список обновлялся последний раз, акции Роснефти подорожали на 9,85%, тогда как индекс Мосбиржи прибавил только 4,5%. Аналитики положительно оценивают перспективы акций "Роснефти" в ближайшее время, но ввиду отсутствия катализаторов пришли к выводу, что пришло время зафиксировать прибыль. Аналитики Sber CIB также исключили из списка акции "РусГидро". С начала декабря акции компании отставали от рынка, прибавив в цене только 0,9%. Эксперты оставляют в силе долгосрочные прогнозы по акциям компании, но не исключают, что слабая динамика котировок пока может сохраниться. В подборке остаётся ряд компаний, по которым аналитики также имеют открытые краткосрочные торговые идеи. Эксперты Sber CIB по-прежнему считают привлекательной идею покупать акции "Газпрома", полагая, что рост цен на газ должен способствовать повышению прогнозов. Аналитики инвестбанка по-прежнему позитивно оценивают перспективы рынка цветных металлов и полагают, что недавно объявленная ESG-стратегия компании ослабит опасения ряда инвесторов, что приведет к повышению рыночной оценки ГМК "Норильский Никель". Несмотря на то, что акции Mail.ru Group отставали от рынка, эксперты инвестбанка полагают, что на фоне сильной динамики аналогичных компаний рынок пересмотрит оценку доли Mail.ru Group в AliExpress Россия. Еще одним фактором роста может стать IPO игрового бизнеса. Потенциальное выделение онлайн-сервисов в отдельный бизнес может быть основным катализатором роста котировок X5 Retail Group, отмечается в комментарии Sber CIB.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.