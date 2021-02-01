Рост цены акций Polymetal, скорее всего, краткосрочен - BCS Express

Текущий рост цены на акции Polymetal может носить кратковременный характер, сообщается в комментарии BCS Express.

Котировки акций Polymetal в понедельник утром прибавили более 6%, констатируют аналитики инвесткомпании.

"Рост цен на серебро и подъем котировок акций Polymetal в основном обусловлен спекулятивными факторами. Вполне может оказаться, что резкий рост стоимости серебра продолжится, однако уверенности в его устойчивости нет. То есть фактор высоких цен может быть сильным, но непродолжительным и оказать на финансовые результаты компании не столь заметное влияние. Из-за этого текущий подъем цен на акции может носить кратковременный характер", - указывают эксперты BCS Express.

Polymetal - один из крупнейших производителей серебра на российском рынке. По итогам 2020 года компания добыла 18,8 млн унций драгоценного металла. По итогам I полугодия 2020 года доля серебра в структуре выручки составляла 14%.

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