Риски снижения индекса S&P 500 на горизонте нескольких недель сохраняются - BCS Express

Риски дальнейшего снижения котировок индекса S&P 500 на горизонте нескольких недель сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Выросшая волатильность на рынке США наконец спровоцировала начало полноценной коррекции по индексу S&P 500. Пока ее масштаб незначительный, по-настоящему сильные технические поддержки еще не достигнуты. Риски дальнейшего сползания котировок вниз на горизонте нескольких недель сохраняются. Речь сейчас не идет о масштабном обвале, но умеренное снижение все еще возможно. В качестве ближайшего ориентира по S&P 500 можно выделить район 3630 пунктов - это на 2,2% ниже текущих значений", - указывает эксперт инвесткомпании.

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