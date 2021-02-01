Рубль на текущей неделе будет торговаться в пределах 74,8-76,0 руб./$1 - Росбанк

Рубль на текущей неделе будет торговаться в пределах 74,8-76,0 руб./$1 при повышенной волатильности, говорится в комментарии Росбанка.

"Рубль начинает месяц на позитивной ноте, но все еще сохраняет настороженность. Итогом пятничной сессии и первых минут утренних торгов в понедельник стали попытки рубля укрепиться до 75,3-75,5 против доллара США. Налоговый период остался позади и почти не оказал поддержки в ключевые даты, хотя в противном случае коррекция могла быть более острой. По этой причине среди наиболее правдоподобных драйверов в моменте мы можем предположить внешний рисковый настрой с оглядкой на ослабление "защитного" спроса на доллар и внутриполитическую повестку, которая вопреки напряженности вокруг несанкционированных митингов сохраняет конструктивную позицию локальных рынков", - отмечают аналитики Росбанка.

По их мнению, на текущей неделе вероятен рост волатильности рубля в интервале 74,8-76,0 руб./$1, источником которой станет экономический календарь. Внешние события могут иметь опосредованное влияние через настроения сырьевых цен и интерес к доллару: в центре внимания индикаторы деловых настроений PMI (Китай уже показал позитивные данные в промышленности), способные оценить активность в период активной фазы карантинных ограничений, а также оценка ОПЕК+ (заседание технической комиссии 3 февраля) перспектив восстановления спроса. Ближе к концу недели внимание будет смещено к американской экономике и традиционной публикации данных о состоянии рынка труда.

Специфическими для российского валютного рынка будут публикация планов Минфина (3 февраля) по покупке иностранной валюты (Росбанк: 90 млрд руб.), полагают эксперты Росбанка. "В январе Минфин предъявил спрос примерно на $1,4 млрд, однако, несмотря на повышенные цены, мы ожидаем увидеть незначительную коррекцию спроса под фактические налоговые поступления прошлого месяца. В довершение, предстоящее заседание суда по делу А.Навального (2 февраля) может вызвать нервозность из-за потенциального усиления антироссийской риторики от западных политиков", - отмечают аналитики.

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