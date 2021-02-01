Динамика российских акций утром смешанная, подросли Сбербанк и металлурги на фоне роста металлов

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне укрепления рубля и коррекционного роста индексов в Азии и Европе, а также дорожающей нефти (Brent поднялась к $55,6 за баррель); лидерами роста выступают бумаги металлургов на фоне роста цен на металлы (серебро подскочило более чем на 10%) и Сбербанка.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3268,79 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1362,74 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар просел до 75,57 рубля (-0,19 рубля), золото стоит $1864,3 за тройскую унцию (+0,8%), серебро подскочило до $29,79 за унцию (+10,7%).

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-2,1%), акции "Московской биржи" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в понедельник рынок акций пытается скорректироваться после распродаж прошлой недели, когда опережающими темпами снижались Сбербанк и "Норникель" - две любимые бумаги нерезидентов. Однако никаких фундаментальных или новостных поводов для масштабной распродажи на Западе нет, просто идет фиксация прибыли. На российский рынок начали действовать санкционные страхи и рост протестных настроений внутри страны - это негативные факторы, но основным ориентиром остается все-таки динамика американского рынка.

Текущий рост ряда акций в основном обеспечен закрытием коротких позиций спекулянтами. Лучше рынка выглядят акции золотодобывающих компаний, прежде всего "Полиметалла", как основного бенефициара роста серебра. Однако уверенности в начале формирования нового восходящего тренда пока нет, на рынке наблюдается лишь отскок. В последнее время рынки очень волатильны, настроения меняются довольно быстро, поэтому все покупки рекомендуется сопровождать очень короткими "стопами".

Индекс МосБиржи пока находится ниже поддержки 3300 пунктов, при сохранении слабости рынка следующей целью снижения станет район чуть ниже 3200 пунктов. Нефть Brent в последние дни нащупала поддержку на уровне $55 за баррель, сформировался очень узкий боковик с границами $55-56 за баррель. Вряд ли он просуществует долго, а выход из него скорее всего будет вниз, поскольку драйверов роста у нефти нет, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, внимание инвесторов останется сосредоточенным на пандемии коронавируса. Дальнейшее его активное распространение, проблемы с доступом к вакцине и появление новых штаммов, которое может поставить под вопрос эффективность вакцинации, ведут к опасениям продления и ужесточения карантинных ограничений в различных странах, что будет оказывать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики. Данный фактор продолжит оказывать негативное влияние на широкий спектр рисковых активов - инвесторы предпочтут увеличить объем защитных инструментов в своих портфелях.

Также игроки продолжат следить за ситуацией с принятием очередного пакета помощи американской экономике, предложенного новым президентом США. При этом есть риски затягивания принятия данного пакета, а также снижения его объема. Так, республиканцы предлагают выделить лишь $600 млрд в рамках данного пакета, что более чем в три раза меньше, чем по плану, предлагаемому Байденом. В этом случае инвесторы также предпочтут переложиться в защитные активы, что усилит коррекционные настроения на рынках.

Тем не менее, настроения инвесторов утром в понедельник умеренно позитивные. Несмотря на существенное падение индексов в США в пятницу и слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, основные азиатские площадки растут вместе с фьючерсами на американские индексы.

Индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов. В ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, он может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора. В рамках текущей недели, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, российский рынок может предпринять попытку отступления под данный уровень, считает Зварич.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, понедельник может оказаться удачным для акций золотодобытчиков. В конце текущей недели особенный интерес для инвесторов представят ежемесячные данные по рынку труда в США - по средним прогнозам, ситуация в январе улучшилась по сравнению с декабрьской.

В Азии индексы акций в понедельник выросли. Индекс деловой активности в промышленности КНР от Caixin за январь снизился с 53 до 51,5 пункта (ожидалось 52,7 пункта), в то время как официальные индикаторы как промышленности, так и сектора услуг, также не оправдали прогнозов, но все же остались выше 50 пунктов. Распространение коронавируса уже сказывается на второй по величине экономике мира. Нефть Brent сохраняет поддержку $55 за баррель, что позволяет инвесторам рассчитывать на новые попытки роста. Число нефтяных буровых установок в США тем временем продолжает повышаться и на прошлой неделе, согласно данным Baker Hughes, увеличилось с 289 до 295 единиц. На рынке, тем не менее, сосредоточены на ожиданиях вакцинирования и дополнительном сокращении нефтедобычи в Саудовской Аравии в феврале и марте.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают рубежи 3300 и 1400 пунктов. В феврале, однако, есть риски развития нисходящей динамики. Серебро в понедельник растет в цене более чем на 10% ввиду сохранения спекулятивной активности частных инвесторов, что обеспечивает поддержку акциям Polymetal. Золото тем временем стремится к $1870 за унцию, предвещая удачную сессию для золотодобытчиков в целом. В России на выходных продолжились протесты, связанные с делом Навального, но вряд ли данный факт повлияет на рынки до каких-либо геополитических событий или, как минимум, решения суда о приговоре 2 февраля. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3240-3350 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы акций в пятницу снизились на 1,9-2%, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Опубликованные в пятницу статистические данные показали, что доходы населения США в декабре выросли впервые за 3 месяца, в то время как расходы продолжили снижение.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%) на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инвесторы также следят за переговорами о пакете мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. Группа сенаторов-республиканцев предложила альтернативный план меньшего объема, сообщает CNBC. В письме Байдену сенаторы отметили, что их предложение включает более адресную помощь нуждающимся американцам.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $55,57 за баррель (+1% и -0,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,6 за баррель (+0,8% и -0,3% в пятницу).

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Тем временем, компания Chevron Corp. (SPB: CVX) намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в пермском бассейне. Главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV сообщил, что соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру. Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки в качестве жеста "доброй воли", что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

В начале января принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. В результате Россия с февраля может добывать 9,184 млн б/с, а с марта 9,249 млн б/с.

В то же время Саудовская Аравия объявила о том, что по решению ее наследного принца Мохаммеда бен Сальмана страна снизит в феврале добычу нефти на 1 млн б/с, удерживая в течение февраля и марта уровень в 8,119 млн б/с, уступая таким образом России второе место по добыче нефти в мире (первое у США).

Кроме того, еще ряд стран добровольно снизят добычу нефти на 425 тыс. б/с на февраль-март, а с учетом компенсаций от стран, которые ранее недосокращали объемы, снижение составит свыше 1,425 млн б/с.

В среду, 3 февраля, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет рассмотрена ситуация на рынке, а также исполнение странами своих обязательств, в том числе компенсаций ранее недосокращенных объемов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-4,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,5% и +5,4% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%).

Группа "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,5% ГДР) в IV квартале 2020 года увеличила выручку (до элиминации между сегментами) на 36% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 61,4 млрд рублей. Все бизнес-направления, кроме сахарного, показали заметный рост, сообщила компания. Сильнее всего выросла выручка сельскохозяйственного сегмента (на 81%, до 19,6 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 36% (до 24,2 млрд рублей), мясного - на 27% (до 9,6 млрд рублей). Выручка сахарного бизнеса "Русагро" сократилась на 12% (до 7 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,6 млрд рублей (из них 4,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,42 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,85 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").