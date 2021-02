Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что во вторник на текущей неделе данные о прибыли опубликуют Alphabet Inc., Amazon.com Inc., BP plc, Exxon Mobil и Alibaba Group Holding Ltd. В пятницу же в центре внимания инвесторов будет ежемесячный отчёт по рынку труда США, а Fitch проведет плановый пересмотр кредитного рейтинга России.

1 февраля:

-Решение президента Италии по кандидатуре главы правительства после отставки премьер-министра Джузеппе Конте;

- Производственные индексы PMI за январь в США, еврозоне, Китае, России и других крупнейших экономиках;

Оценка ВВП России за 2020 год.

2 февраля:

- ВВП еврозоны за 4К20;

- Данные о прибыли BP, Ford Motor Co., Alphabet, Amazon, Exxon Mobil за 4К20, Alibaba за 3К20. Результаты "ММК" за 4К20 по МСФО;

3 февраля:

- Заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+;

- Выступление министра финансов США Джанет Йеллен по стратегии выпуска госдолга;

- Данные по рынку труда в США от ADP;

- Индексы PMI в секторе услуг за январь в США, еврозоне, Китае, России и других крупнейших экономиках;

- Инфляция в еврозоне за январь.

4 февраля:

- Заседание по денежно-кредитной политике Банка Англии;

- Данные о прибыли Deutsche Bank, Royal Dutch Shell за 4К20, отчетность "Магнита" и "Северстали" за 4К20.

5 февраля:

- Россия и США могут продлить договор СНВ-3;

- Заседание по денежно-кредитной политике Банка Индии;

- Отчёт по рынку труда США за январь, торговый баланс за декабрь;

- Инфляция в России за январь;

- Суверенный рейтинг России от Fitch;

- Финансовые результаты Сбербанка за январь по РСБУ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.