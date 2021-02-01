Москва. 1 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,44-75,67 руб./$1, по итогам первых пяти минут торгов курс составил 75,4 руб./$1 (-15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,7 руб./EUR1 (-22 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,56 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,63 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов вслед за дорожающей нефтью. Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

В центре внимания трейдеров - переговоры относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В центре внимания трейдеров также по-прежнему остается ситуация с коронавирусом на фоне роста числа случаев заражения в Европе и Азии и новых ограничений на поездки.

Власти Великобритании объявили о введении в пятницу запрета на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в понедельник выросла на 0,53% - до $55,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,32% - до $52,36 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.

Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.