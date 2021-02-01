Рубль в ближайшие дни, вероятно, сохранит диапазон 75,0-76,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшие дни, скорее всего, сохранит диапазон 75,0-76,0 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Пятничный рост рубля на 0,3% сократил его падение за неделю до 0,6% и обеспечил неплохие позиции среди ЕМ валют. Большую часть дня он торговался ниже 76,0 руб./$1, но к вечеру произошел резкий рост на фоне слабости доллара и повышения цен на нефть. Рынок остается "рваным", и воскресные протесты могут сохранить опасения новых санкций со стороны Запада", - отмечает Полевой.

Также эксперт напоминает, что в среду объем покупок валюты на февраль объявит Минфин, и прогноз аналитиков "ЛОКО-Инвест" о сохранении операций около 100 млрд руб. с учётом большего числа рабочих дней будет означать небольшое снижение показателя ежедневных покупок, что неплохо для рубля. "Но глобальные факторы останутся доминирующими, мы пока ориентируемся на сохранение диапазона 75,0-76,0 руб./$1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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