Котировки нефти, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $55-55,8/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $55-55,8 за баррель в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Ситуация на рынке нефти остается стабильной, считает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в боковом диапазоне $54,5-56,5 за баррель. Статистика по буровым установкам, опубликованная в пятницу, показала рост - до 295 шт., что создает предпосылки для восстановления добычи нефти в США (с лагом в 4-6 месяцев). Впрочем, указывает Крылова, ключевая тема сейчас - это добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале при возврате на рынок добычи в 0,5 млн барр./день от ОПЕК+.

"Мы считаем, что проблемы с поставками вакцин в еврозону и, соответственно, задержка с массовой вакцинацией, будут ограничивать позитивные настроения сырьевых спекулянтов. Перспективы восстановления спроса на энергоносители все еще неочевидны. В понедельник ограничить рост нефти может чуть более слабый индекс PMI в промышленном секторе КНР за январь, который опустился до 51,5 п. с декабрьского значения в 53 п. По нефти марки Brent ориентир в понедельник - $55-55,8 за баррель", - пишет эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.