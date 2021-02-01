Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 91,0-93,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Укрепление отечественной валюты к доллару и евро носит коррекционный характер, что ожидаемо после периода ослабления в течение недели. Для дальнейшего роста рубля к основным валютам значимых факторов пока не наблюдается. Негативный настрой рынков в связи с тем, что масштабы пандемии сохраняются, по-прежнему превалирует в повестке. Также для российской валюты факторами давления остаются перспективы новых санкций со стороны США и ЕС по политическим мотивам и слабые темпы восстановления спроса на энергоносители. Между тем, в пятницу котировки нефти немного прибавили. Поводом для роста стоимости стали намерения Саудовской Аравии добровольно сократить добычу сырья в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки, а также снижение производства нефти со стороны Ирака (чтобы сбалансировать добычу сверх квот в прошлом году)", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,83% и составила 55,56 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI прибавила 0,76% и составила 52,74 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.