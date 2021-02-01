Подъем котировок нефти выше $56,2/барр. маловероятен в понедельник - Sber CIB

Подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $56,2 за баррель маловероятен в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Нефть марки Brent в понедельник с утра дорожает на фоне позитивного тренда на азиатских рынках акций. Аналитики Sber CIB полагают, что в понедельник цены попытаются подняться выше $55,5 за баррель, но им едва ли удастся преодолеть отметку $56,2. При этом их возвращение к локальному уровню поддержки $54,6, по оценкам Sber CIB, также маловероятно.

Настрой глобальных рынков в понедельник утром умеренно позитивный: заболеваемость коронавирусом в Европе и в Израиле снижается. В центре внимания будет выступление президента США Джо Байдена по внешней политике, в котором он может озвучить свои планы в отношении России. На этом фоне политические факторы могут вновь давить на рубль, который немного слабеет и пока что, скорее всего, останется около 76 руб./$1, указывают эксперты инвестбанка.

Доходности ОФЗ, по мнению аналитиков Sber CIB, в понедельник будут колебаться вблизи текущих уровней, так как рынок будет следить за политическими рисками. В пятницу начнется "период тишины" в преддверии заседания ЦБ РФ, и до этого в течение недели возможны комментарии со стороны регулятора. Центробанк может ужесточить риторику и дать понять, что снижение ставки, возможно, завершилось, отмечают в инвестбанке.

Также эксперты Sber CIB отмечают, что в течение торговой сессии в понедельник потенциал роста рынка акций РФ может ограничить санкционная риторика.

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