Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,00-77,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,00-77,50 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 90,00-93,50 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"По-прежнему остается фактором давления ситуация с пандемией коронавируса, которую пока не удается взять под контроль, в том числе из-за проблем с проведением массовых вакцинаций в ряде стран, - указывает Тимошенко. - Против российского рубля локально выступает покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила при снижении предложения экспортной выручки после уплаты январских налогов. Возобновился спрос на защитные активы из-за опасений о последствиях сложившейся на мировых фондовых рынках нервозной ситуации после того, как частные инвесторы различных стран, вслед за американскими, стали играть против хедж-фондов, провоцируя маржин-коллы у этих рыночных институтов в спекулятивных акциях".

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