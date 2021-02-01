Вероятна консолидация рубля чуть ниже 76 руб./$1 в понедельник утром - ПСБ

Вероятна консолидация рубля чуть ниже уровня 76 руб./$1 в начале торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На валютной секции Московской биржи ожидаем консолидации национальной валюты в начале торгов. Поддержки со стороны подъема цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран может оказаться недостаточно для восстановления рубля. В результате пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 руб./$1", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Также эксперт полагает, что в дальнейшем американская валюта может предпринять попытку возобновления восходящей динамики, что позволит ей закрепиться в верхней половине диапазона 75-77,5 руб./$1. При этом в рамках текущей недели, по мнению Зварича, существуют риски выхода доллара вверх из данного коридора.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.