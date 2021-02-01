Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты и макростатистика:

- В понедельник ожидается операционная отчетность "Русагро";

- В ряде стран (в том числе в России) выйдут индексы PMI для обрабатывающей промышленности.

- В еврозоне будет представлена статистика по занятости, в США - данные по расходам на строительство.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.