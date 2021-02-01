Вероятен нейтральный старт фондовых торгов в России в понедельник - ПСБ

Вероятен нейтральный старт фондовых торгов в России в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, ожидаем нейтральное начало недели в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов. В ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, он может сделать еще один шаг к нижней границе данного коридора. Отметим, что в рамках текущей недели, при сохранении негативной внешней конъюнктуры, российский рынок может предпринять попытку отступления под данный уровень", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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