Весомых драйверов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Весомых драйверов для укрепления у российской валюты в настоящее время нет, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На общем позитивном фоне в понедельник с утра рубль попробует укрепиться, но не сильно, так как весомых драйверов у него нет. Пара евро/доллар продолжает "болтаться" вокруг отметки 1,21 без признаков формирования нового тренда. Слабо снижаются котировки нефти марки Brent, реагируя на пятничную статистику о росте буровой активности в США. Последний фактор обычно отыгрывается уже к полудню понедельника, но драйверов роста у нефти нет, - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии. - Поэтому с большой вероятностью можно ждать в самом обозримом будущем возобновления штурма отметки 76 руб./$1".

Также Антонов отмечает, что многое для курса рубля будет зависеть от рынка ОФЗ, на котором на прошлой неделе наметились признаки стабилизации. Дальнейшая динамика российских госбумаг во многом будет зависеть от поведения нерезидентов.

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