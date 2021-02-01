Риски снижения котировок нефти к $52,5-52,2/барр. в феврале высоки - BCS Express

Риски снижения котировок нефти марки Brent к уровням $52,5-52,2 за баррель в феврале высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Эксперт отмечает, что на рынке нефти в настоящее время сложилась относительно стабильная ситуация, фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник по-прежнему находятся в боковом коридоре: его нижняя граница проходит около $54,5 и отделяет от более сильной просадки к $52,5-52,2. Риски снижения к этим отметкам в феврале оцениваются как высокие, предупреждает Карпунин.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что на прошлой неделе нефтяным котировкам оказал поддержку фактор снижения запасов нефти в США, однако уже в пятницу данные Baker Hughes указали на очередной рост числа активных буровых установок (с 289 до 295 штук), а это создает пространство для наращивания добычи в стране в среднесрочной перспективе, что негативно для фьючерсов на нефть марок WTI и Brent.

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