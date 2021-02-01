Рынок акций РФ, скорее всего, откроется ростом в понедельник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, откроется ростом в начале торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"На сложившемся в понедельник утром позитивном внешнем фоне нас ждет открытие рынка ростом, который во многом будет обеспечиваться закрытием "шортов" спекулянтами. Намного лучше рынка будут торговаться акции золотодобывающих компаний, прежде всего, Polymetal (как основного бенефициара роста серебра), - пишет главный аналитик Алексей Антонов. - Однако уверенности в начале формирования нового восходящего тренда у нас нет. Пока на рынке наблюдается лишь отскок. В последнее время рынки очень волатильны, настроения меняются довольно быстро. Поэтому все покупки рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами".

Техническая картина рынков скорее негативная, отмечает эксперт инвесткомпании. Индекс S&P500 закрыл торги в пятницу на поддержке 3700 пунктов, ее пробой спровоцирует движение в район 3640 пунктов. Индекс Мосбиржи свою ближайшую поддержку 3300 пунктов проколол, при закреплении ниже следующей целью снижения станет район чуть ниже 3200 пунктов, указывает Антонов.

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