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01 февраля 2021 года 09:36

Фондовые индексы США пережили худшую неделю с октября

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств АТР в понедельник растут. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в пятницу, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc.

Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.

Акции GameStop в пятницу подскочили еще на 67,9%, за год их цена увеличилась на 1625,1%, пишет MarketWatch. Трейдинговая платформа Robinhood сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.

"Рынок отвлекся на избыточную волатильность ряда акций, о которых неделю назад никто и не думал", - пишет директор по инвестициям CIBC Private Wealth Дэвид Донабидиан.

"Мысль о том, что индивидуальные инвесторы могут объединиться против институциональных инвесторов, интригует, как и споры о том, должно или не должно это регулироваться", - отмечает эксперт.

Инвесторы в пятницу также оценивали новую порцию корпоративной отчетности и следили за новостями по поводу пандемии коронавируса на фоне опасений, что восстановление экономики после пандемии может занять более длительный промежуток времени, чем ожидалось, в связи с растущими сомнениями по поводу эффективности новых вакцин против более заразных разновидностей COVID-19.

Опубликованные в пятницу статистические данные показали, что доходы населения США в декабре выросли впервые за 3 месяца, в то время как расходы продолжили снижение.

Доходы населения США в прошлом месяце увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это стало первым подъемом за три месяца.

При этом расходы американцев сократились на 0,2%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch давали аналогичные прогнозы.

Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 79 пунктов по сравнению с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 79,2 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Акции AMC Entertainment Holdings подскочили в цене на 53,7%. За неделю их стоимость выросла на 278%.

Бумаги крупных технологических компаний подешевели в пятницу. Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) потеряли около 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 3,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - 2,9%, Facebook Inc. (SPB: FB) - 2,5%.

Цена акций Caterpillar (SPB: CAT) Inc. уменьшилась на 0,8%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в четвертом квартале 2020 года получил прибыль выше ожиданий рынка, тогда как выручка совпала с прогнозами.

Бумаги Visa Inc. (SPB: V) подешевели на 2,5%. Оператор крупнейшей в США платежной системы сократил прибыль и выручку в первом квартале 2021 финансового года, однако показатели превзошли ожидания рынка, несмотря на продолжающееся падение объема трансграничных платежей в ее системе.

Цена бумаг Qualtrics International Inc. уменьшилась на 3,3%. Подразделение немецкого производителя программного обеспечения для управления предприятиями SAP SE накануне разместило акции на $1,55 млрд в ходе IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 620,74 пункта (2,03%) и составил 29982,62 пункта, опустившись до минимума с 14 декабря.

Standard & Poor's 500 опустился на 73,14 пункта (1,93%) - до 3714,24 пункта.

Nasdaq Composite потерял 266,46 пункта (2%) и составил 13070,69 пункта.

За неделю Dow потерял 3,2%, S&P 500 - 3,3%, Nasdaq Composite - 3,5%. За месяц Dow снизился на 2%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq Composite - на 1,7%.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн или на 30% доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Инвесторы также следят за переговорами о пакете мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. Группа сенаторов-республиканцев предложила альтернативный план меньшего объема, сообщает CNBC. В письме Байдену сенаторы отметили, что их предложение включает более адресную помощь нуждающимся американцам.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 мск вырос на 1,39%.

Январское значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатываемой промышленности Японии, рассчитываемого Jibun Bank и IHS Markit, было пересмотрено до 49,8 пункта с 49,7 пункта. В декабре показатель составлял 50 пунктов - максимум с мая 2019 года, отмечает Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов индекса являются акции японского производителя компьютерной и электронной техники NEC Corp., которые дорожают на 12,5%. Операционная прибыль компании за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2020 года, выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Котировки акций Panasonic Corp. снижаются на 0,9%. Один из ведущих японских производителей бытовой электроники выйдет из бизнеса по производству солнечных панелей из-за роста конкуренции со стороны китайских компаний, сообщает агентство Nikkei. Panasonic остановит производство панелей в Малайзии и Японии в марте 2022 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск поднялся на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 2,25%, несмотря на статданные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе опустился до минимального уровня с августа на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в преддверии Нового года по Лунному календарю.

Значение индекса снизилось до 51,3 пункта с 51,9 пункта в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 51,5 пункта.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают акции поставщика интернет-услуг Meituan, которые прибавляют в цене 9,6%. Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличивается на 5,9%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 4,6%, оператора связи China Mobile Ltd. - на 3,1%.

В понедельник также повышаются котировки бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+2,9%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+3,2%).

Тем временем акции транспортной компании MTR Corp. теряют в цене 1,7%, девелопера Hang Lung Properties Ltd. - 1,2%, энергокомпании CLP Holdings Ltd. - 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 2,23%.

Промышленный PMI Южной Кореи в январе поднялся до 53,2 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее. Январское значение показателя стало максимальным с февраля 2011 года, что отражает восстановление промышленной активности после спада, вызванного вспышкой COVID-19, пишет Trading Economics.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подорожали соответственно на 2,8% и на 7,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,84% на новостях о том, что в стране уже две недели не фиксировалось новых местных случаев заражения COVID-19.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,3% и на 0,9% соответственно. Акции финансово-технологической Afterpay Ltd прибавили в цене 0,6%. Бумаги нефтяной Oil Search Ltd. подешевели на 0,3%, Santos Ltd. - подорожали на 0,6%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Тем временем, Chevron Corp. (SPB: CVX) намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне.

"Мы поставили на паузу свой план, поскольку миру не нужны были дополнительные баррели нефти, и мы не хотели тратить капитал на увеличение поставок на и без того переполненный рынок, - заявил главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV. - Однако ресурсы у нас есть, и есть возможности на случай формирования подходящих условий".

Соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года, отметил Бребер.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $55,46 за баррель, что на $0,42 (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 29 января эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) - до $55,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,47 за баррель, что на $0,27 (0,52%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,14 (0,3%) - до $52,2 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.

Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.

Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по Лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.

Среднесрочные перспективы спроса на нефть выглядят благоприятными, однако краткосрочные риски, связанные с коронавирусом и недостаточно быстрой вакцинацией сохраняются, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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