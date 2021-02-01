Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября. Кроме того, инвесторы в пятницу оценивали новую порцию корпоративной отчетности и следили за новостями по поводу пандемии коронавируса на фоне опасений, что восстановление экономики после пандемии может занять более длительный промежуток времени, чем ожидалось, в связи с растущими сомнениями по поводу эффективности новых вакцин против более заразных разновидностей COVID-19.

Опубликованные в пятницу статистические данные показали, что доходы населения США в декабре выросли впервые за 3 месяца, в то время как расходы продолжили снижение. Доходы населения США увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это стало первым подъемом за три месяца. При этом расходы американцев сократились на 0,2%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС. Фармацевтическая компания заверила, что поставит в I квартале Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Инвесторы также следят за переговорами о пакете мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. Группа сенаторов-республиканцев предложила альтернативный план меньшего объема, сообщает CNBC. В письме Байдену сенаторы отметили, что их предложение включает более адресную помощь нуждающимся американцам.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,53%. Январское значение индекса деловой активности (PMI) в обрабатываемой промышленности Японии, рассчитываемого Jibun Bank и IHS Markit (SPB: INFO), было пересмотрено до 49,8 пункта с 49,7 пункта. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 мск поднялся на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 2,25%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 2,23%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,84% на новостях о том, что в стране уже две недели не фиксировалось новых местных случаев заражения COVID-19.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи. Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $55,47 за баррель, что на 0,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 29 января эти контракты подешевели на 0,1% - до $55,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,5 за баррель, что на 0,57% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 0,3% - до $52,2 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 3,597 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,278 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 января снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 721,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,7%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,3%) и "РЖД-001P-16R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,37%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,35%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) полностью разместила выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 4 года объемом 1,5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона по выпуску была установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 16,3% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_GOLD_3Y_001P_395R на 163,039 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

РЖД установили ставку 1-го купона бондов серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Дата погашения выпуска - 11 июня 2027 года. Длительность 1-го купонного периода составит 130 дней, остальные купоны - полугодовые. Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд рублей, в ходе сбора заявок он был увеличен сначала до 15 млрд рублей, а затем до 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 января. Техразмещение запланировано на 8 февраля.

ООО "ТФН" планирует 1 февраля открыть книгу заявок на приобретение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок пройдет до 5 февраля. Ориентир ставки 1-го купона - 11,5-12,0% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 11,5-12,0% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

"Сеть дата-центров "Селектел" во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние бонды серии 001Р-01R на 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 января зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты приобрело 148 тыс. 600 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 14,86% выпуска. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ТМ-энерго финанс" выставило на 19 февраля оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 6 млрд рублей. Период предъявления облигаций к выкупу с 9:00 МСК 12 февраля до 18:00 МСК 18 февраля. Цена приобретения - 100% от номинала. Компания разместила выпуск облигаций 1-й серии объемом 6 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 6% годовых. В сентябре 2017 года эмитент продлил срок обращения выпуска на 13 лет - до 14 февраля 2030 года. Других выпусков компании в обращении нет.