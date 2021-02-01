01 февраля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рост на открытии
Большинство аналитиков прогнозирует положительное начало фондовых торгов в России в понедельник. При этом, по их мнению, говорить об уверенном подъеме пока рано.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На сложившемся в понедельник утром позитивном внешнем фоне нас ждет открытие рынка ростом, который во многом будет обеспечиваться закрытием "шортов" спекулянтами. Намного лучше рынка будут торговаться акции золотодобывающих компаний, прежде всего, Polymetal (как основного бенефициара роста серебра). Однако уверенности в начале формирования нового восходящего тренда у нас нет. Пока на рынке наблюдается лишь отскок. В последнее время рынки очень волатильны, настроения меняются довольно быстро. Поэтому все покупки рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами". Техническая картина рынков скорее негативная".
BCS Express (Василий Карпунин): "Ближайшие сильные уровни поддержки по индексу Мосбиржи после пятничного импульса распродаж сместились в район 3175-3190 пунктов. В понедельник вероятно нейтральное начало торгов на отечественном рынке акций".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может показать положительную динамику в начале дня".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, ожидаем нейтральное начало недели в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3285-3295 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3320 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3300 пунктов. Ситуативного улучшения рыночных настроений пока недостаточно для уверенного перелома негативной среднесрочной тенденции на локальном рынке акций".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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01 февраля 2021 года 19:42
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01 февраля 2021 года 19:00
Москва. 1 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка подросли в рамках коррекции благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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01 февраля 2021 года 18:37
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"Важный день с точки зрения макроэкономики - пятница, 5 февраля - когда будут опубликованы данные с рынка труда США,... читать дальше
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"Опубликованные в... читать дальше
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"Мы ожидаем, что ЦБ продолжит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году. В то же время из-за неопределенности результирующего влияния факторов, действующих на баланс спроса и предложения в... читать дальше
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01 февраля 2021 года 16:40
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01 февраля 2021 года 16:15
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01 февраля 2021 года 16:00
Москва. 1 февраля. Доллар отыграл утренние потери и развернулся вверх, евро, напротив, несколько усилил темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль продолжает укрепляться к бивалютной в условиях опережающего роста в паре с евро вслед за его динамикой на глобальном рынке. читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: $86.9, потенциальная доходность: 10.47%, стоп-приказ: $83.48, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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01 февраля 2021 года 15:24
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании.
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01 февраля 2021 года 15:00
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01 февраля 2021 года 13:37
BCS Express 1 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупка акций "ЛУКОЙЛа" от уровня 5350 руб. с целью 6000 руб. за штуку". Потенциальная доходность: до 12,1%; горизонт инвестирования: 9 месяцев, стоп-лосс: под уровнем 5000 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.
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