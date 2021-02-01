Утренние прогнозы: рост на открытии

Большинство аналитиков прогнозирует положительное начало фондовых торгов в России в понедельник. При этом, по их мнению, говорить об уверенном подъеме пока рано.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На сложившемся в понедельник утром позитивном внешнем фоне нас ждет открытие рынка ростом, который во многом будет обеспечиваться закрытием "шортов" спекулянтами. Намного лучше рынка будут торговаться акции золотодобывающих компаний, прежде всего, Polymetal (как основного бенефициара роста серебра). Однако уверенности в начале формирования нового восходящего тренда у нас нет. Пока на рынке наблюдается лишь отскок. В последнее время рынки очень волатильны, настроения меняются довольно быстро. Поэтому все покупки рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами". Техническая картина рынков скорее негативная".

BCS Express (Василий Карпунин): "Ближайшие сильные уровни поддержки по индексу Мосбиржи после пятничного импульса распродаж сместились в район 3175-3190 пунктов. В понедельник вероятно нейтральное начало торгов на отечественном рынке акций".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может показать положительную динамику в начале дня".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, ожидаем нейтральное начало недели в российских акциях, в результате чего индекс Мосбиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3285-3295 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270, 3250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3320 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3300 пунктов. Ситуативного улучшения рыночных настроений пока недостаточно для уверенного перелома негативной среднесрочной тенденции на локальном рынке акций".